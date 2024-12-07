«Реал» в 16-м туре чемпионата Испании отправится на выезд к «Жироне». Игра пройдет 7 декабря на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» и начнется в 23.00 по московскому времени. Главный арбитр — Хесус Хиль Мансано. Прямую трансляцию встречи покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2».

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение гостям: поставить на «Реал» можно с коэффициентом 1.70, это около 56% вероятности. Выигрыш «Жироны» дан за 4.40 (21%), даже ничья идет за чуть меньшие 3.95 (23%).

В прошлом сезоне «Реал» дважды разгромил каталонцев (3:0 и 4:0). Вероятность того, что команда Мичела не уступит на этот раз, оценена в 2.08.

Три наиболее возможных, по данным экспертов, результата встречи отражают превосходство «бланкос»:

• 1:1 — за 6.80;

• 2:1 — за 7.40;

• 1:0 — за 8.20.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.25.

Рынок на обмен забитыми мячами предложен с котировкой 1.61, опция «обе забьют — нет» дана за 2.23.

Прогноз и ставка на матч «Жирона» — «Реал»

Игра может получится жаркой: в восьми из предыдущих 10 очных встреч команды обменивались результативными ударами, а в девяти из них отличились минимум три раза на двоих. К тому же «Реал» сейчас находится не в лучшей форме и вполне может дать сопернику проявить себя: коллектив Карло Анчелотти сыграл на ноль лишь в трех из девяти предыдущих поединков во всех соревнованиях, получив в свои ворота 14 мячей. Также противники входят в топ-7 самых забивающих в ла лиге.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 гола за 1.97.

Сделай бросок на миллион на арене любимого клуба! Стань обладателем суперприза от Winline