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Сегодня, 16:50

«Жирона» — «Реал»: где смотреть матч ла лиги 7 декабря 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Жирона» — «Реал» 7 декабря 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Игроки «Реала».
Фото Getty Images

7 декабря «Жирона» и «Реал» встретятся в 16-м туре чемпионата Испании. Игра пройдет на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи», арбитр Хесус Хиль Мансано даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2» с 22.50 мск.

Испания. Ла Лига. 16-й тур
07 дек, 23:00. Montilivi (Жирона)
Жирона
Реал

Аналитики букмекерской компании Winline считают, что у гостей больше шансов на победу: успех «Реала» доступен с котировкой 1.70, что составляет примерно 56% вероятности. Триумф хозяев можно взять за 4.40 (21%), ничья идет за чуть меньшие 3.95 (23%).

В прошлом сезоне «Реал» дважды разгромил каталонцев (3:0 и 4:0). Вероятность того, что команда Мичела не уступит на этот раз, оценена в 2.08.

Три наиболее возможных, по данным экспертов, результата встречи отражают превосходство «бланкос»:

• 1:1 — за 6.80;

• 2:1 — за 7.40;

• 1:0 — за 8.20.

Килиан Мбаппе (&laquo;Реал&raquo;). «Жирона» — «Реал»: каталонцы зажгут против кризисного «Мадрида»

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.25.

Рынок на обмен забитыми мячами предложен с котировкой 1.61, опция «обе забьют — нет» дана за 2.23.

Комбинированная ставка на непоражение «Жироны» и тотал больше 1.5 мяча доступна за привлекательные 2.41.

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