10 декабря «Ливерпуль» сыграет с «Жироной». Матч шестого тура общего этапа Лиги чемпионов пройдет на городском стадионе «Монтивилли» и начнется в 20.45 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главный арбитр — француз Бенуа Бастьен.

Аналитики букмекерской компании Winline уверены в победе «Ливерпуля». Выигрыш красных можно взять с коэффициентом 1.44, что составляет примерно 69% вероятности исхода. Сенсационный триумф «Жироны» котируется за 6.60 (11%), ничья — за 4.90 (20%).

Если хозяева не проиграют (1Х), сыграет ставка за 2.81. Правда, в предыдущем туре они уступили даже «Штурму» (0:1).

Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за скромные 1.54, ТМ 2.5 — за 2.37.

На то, что команды не обменяются голами, котировка 2.04. На то, что это случится, — 1.76. Но нужно помнить, что «Ливерпуль» пропустил всего один мяч в этой ЛЧ.

Три наиболее вероятных точных счета говорят о тотальном превосходстве гостей и выглядят следующим образом:

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