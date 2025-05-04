«Зенит» в 27-м туре чемпионата России примет «Нижний Новгород». Игра пройдет 4 мая на «Газпром Арене», стартовый свисток арбитра Сергея Карасева прозвучит в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.

04 мая, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

Аналитики букмекерских компаний не сомневаются в успехе хозяев: поставить на них можно с коэффициентом 1.18, вероятность этого результата — примерно 83 %. Триумф команды Виктора Гончаренко доступен с котировкой 17.0 (4 %), ничья идет за 7.00 (13 %).

Вероятность непоражения гостей оценена в 4.96.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают огромное превосходство коллектива Сергея Семака:

• 2:0 — за 4.80;

• 3:0 — за 5.60;

• 1:0 — за 6.00.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.25.

Рынок на обмен результативными ударами предложен за 2.50, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.48.

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Нижний Новгород»

Меньше «Нижнего Новгорода» в РПЛ забил только «Факел»: на счету команды Гончаренко всего 20 голов в 26 турах — в шести из последних 10 игр она не смогла вскрыть соперника. Последние пять встреч команд во всех турнирах завершились сухими победами «Зенита», к тому же петербуржцы пропустили меньше всех в текущем розыгрыше чемпионата. Команду Семака пробили лишь 17 раз.

Рекомендуемая ставка: забьет только «Зенит» за 1.66.