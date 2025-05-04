Ставки
4 мая, 10:15
«Зенит» — «Нижний Новгород»: петербуржцы возьмут легкие три очка
«Зенит» в 27-м туре чемпионата России примет «Нижний Новгород». Игра пройдет 4 мая на «Газпром Арене», стартовый свисток арбитра Сергея Карасева прозвучит в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ».
04 мая, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Аналитики букмекерских компаний не сомневаются в успехе хозяев: поставить на них можно с коэффициентом 1.18, вероятность этого результата — примерно 83 %. Триумф команды Виктора Гончаренко доступен с котировкой 17.0 (4 %), ничья идет за 7.00 (13 %).
Вероятность непоражения гостей оценена в 4.96.
Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают огромное превосходство коллектива Сергея Семака:
• 2:0 — за 4.80;
• 3:0 — за 5.60;
• 1:0 — за 6.00.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.25.
Рынок на обмен результативными ударами предложен за 2.50, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.48.
Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Нижний Новгород»
Меньше «Нижнего Новгорода» в РПЛ забил только «Факел»: на счету команды Гончаренко всего 20 голов в 26 турах — в шести из последних 10 игр она не смогла вскрыть соперника. Последние пять встреч команд во всех турнирах завершились сухими победами «Зенита», к тому же петербуржцы пропустили меньше всех в текущем розыгрыше чемпионата. Команду Семака пробили лишь 17 раз.
Рекомендуемая ставка: забьет только «Зенит» за 1.66.
Игорь Малышев
Как только начинаются разговоры про "лёгкие три очка", у Зенита начинаются проблемы.
04.05.2025
Врн36
Если не смогут, судьи помогут
04.05.2025