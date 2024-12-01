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«Зенит» — «Крылья Советов»: команда Семака нацелена увеличить отрыв от «Краснодара»

Прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Крылья Советов» 1 декабря 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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1 декабря лидер чемпионата России «Зенит» в 17-м туре сыграет с «Крыльями Советов». Матч на «Газпром Арене» начнется в 16.30 по московскому времени, в прямом эфире он будет показан на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» с 16.00 мск. Главный арбитр встречи — Евгений Кукуляк из Калуги.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
01 дек, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Крылья Советов

Аналитики букмекерской компании Winline считают, что «Зенит» без проблем наберет три очка. На его победу можно поставить под скромный коэффициент 1.32, вероятность этого исхода — примерно 76%. Успех «Крыльев» доступен за 8.80 (6%), ничья — за 5.60 (18%).

На то, что гости не проиграют (Х2), котировка 3.42. В последний раз самарцы увезли очки из Питера в 2015-м.

Тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.64, ТМ 2.5 — за 2.16. Обмен результативными ударами предложен за 2.08, противоположный результат — за 1.72.

Победу «Зенита» в обоих таймах можно взять за 2.80.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу сине-бело-голубых за 5.60.

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Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Крылья Советов»

«Крылья» сейчас переживают волнительный отрезок сезона: команда выиграла всего один из 11 последних матчей, тренер Осинькин уже почти на чемоданах, а губернатор завел разговор о коррупции в российском футболе. Конечно, в такой ситуации ни один человек не будет чувствовать себя спокойно, тем более игроки. А тут еще выезд к самому успешному клубу страны, которому самарцы в гостях проиграли восемь предыдущих встреч.

«Зенит» только вырвался в лидеры РПЛ и постарается закрепить успех. Особенно с учетом непростого матча «Краснодара» со «Спартаком» в этом туре — южане вполне могут потерять очки. Так что сине-бело-голубые будут агрессивны и вряд ли оставят сопернику хоть какие-то шансы хотя бы на ничью.

Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 1.92.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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