«Зенит» — ЦСКА: Гурцкая предсказал точный счет в главном матче выходных

1 марта в 19-м туре РПЛ «Зенит» на своем поле примет ЦСКА. Матч начнется в 16.30 по московскому времени. Прогноз на игру дал амбассадор FONBET Тимур Гурцкая.

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

01 марта 2025, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

В какой форме «Зенит»

«Зенит» продолжает борьбу за чемпионство с «Краснодаром». На паузу команда Сергея Семака ушла с 39 очками в активе и отставанием от первой строчки только по дополнительным показателям. С тех пор многое поменялось, в первую очередь — состав петербуржцев. «Зенит» лишился Клаудиньо, Артура, Вильсона Изидора, Вендел условился с руководством команды о летнем переходе в «Ботафого». При этом петербуржцы не остались и без пополнения: купили вингера Луиса Энрике, полузащитника Сашу Зделара, арендовали защитника Огнена Мимовича, вернули из аренды полузащитника Ду Кейроса и защитника Ваню Дркушича. Несомненно, игра команды изменится под влиянием перестройки, к тому же понадобится время, чтобы встроить новичков в систему.

Товарищеские матчи завершились для подопечных Семака удачно — серией из четырех побед. На этом отрезке петербуржцы каждый раз забивали минимум два гола. Напомним, что последние матчи в РПЛ были для «Зенита» проигрышными: два поражения подряд от «Крыльев Советов» (2:3) и «Акрона» (1:2). Дома петербуржцы теряли очки в трех из четырех предыдущих туров.

В игре с ЦСКА не выйдет на поле травмированный Сергей Волков. Также из-за перебора желтых карточек матч пропустит Вендел. Неизвестно, в какой форме подойдут к матчу Вячеслав Караваев и Дмитрий Васильев.

В какой форме ЦСКА

ЦСКА располагается на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, имея отставание от первой тройки в шесть очков, от лидеров — в восемь. Армейцы были нестабильны в конце прошлого года: в пяти последних турах чемпионата они одержали всего две победы над «Крыльями Советов» (2:1) и «Факелом» (1:0), сыграли вничью с «Рубином» (2:2), уступили «Спартаку» (0:2) и «Ростову» (1:2). Подопечные Марко Николича лишь раз на этом отрезке сыграли всухую, в оставшихся встречах пропустив ровно половину от пропущенных голов за 18 туров (7). Такое положение не может устраивать Николича, как и недостаточно высокая результативность армейцев (в среднем 1,5 мяча за матч).

Ближайший матч в чемпионате не будет легкой прогулкой после паузы — в соперниках «Зенит». Но ЦСКА в гостях играет неуступчиво, набрав на выезде 20 очков в этом сезоне, больше только у петербуржцев. На чужом поле армейцы не уступали с самого начала розыгрыша, когда им противостоял действующий лидер «Краснодар» (1:2).

ЦСКА подходит к матчу без серьезных потерь. Ряды команды пополнил бразильский форвард Алеррандро.

«Зенит» — ЦСКА: статистика личных встреч

В семи последних очных встречах на официальном уровне команды четыре раза сыграли вничью в основное время, во всех этих матчах проходила ставка на ТМ 2.5. Две победы в основное время на этом отрезке одержал ЦСКА, одну — «Зенит», все эти три встречи завершились со счетом 1:0.

Прогноз Тимура Гурцкаи на матч «Зенит» — ЦСКА 1 марта

«Начинается чемпионат России, начинается серия «прогнозов от гадалки». «Зенит» — ЦСКА — вывеска сумасшедшая, думаю, два месяца команды готовились под этот матч. ЦСКА, честно говоря, оставляет очень непонятное впечатление, «Зенит» — более сбалансированное. Особенно последние матчи питерцев показывают, что они понимают, чего хотят. Поэтому, наверное, возьму победу «Зенита» со счетом 2:0. Дополнительно, учитывая, что обе команды бегут через фланги, создают много моментов, можно взять мои любимые угловые — тотал больше», — считает Гурцкая.

В букмекерской компании FONBET на победу «Зенита» со счетом 2:0 можно поставить с коэффициентом 7.50.

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