Ставки
Новости
Уведомления
Главная
Ставки
Прогнозы

Ставки

«Зенит» — ЦСКА: Гурцкая предсказал точный счет в главном матче выходных

Педро и Лусиано.
Фото ФК «Зенит»

1 марта в 19-м туре РПЛ «Зенит» на своем поле примет ЦСКА. Матч начнется в 16.30 по московскому времени. Прогноз на игру дал амбассадор FONBET Тимур Гурцкая.

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.
01 марта 2025, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
0:0
ЦСКА

В какой форме «Зенит»

«Зенит» продолжает борьбу за чемпионство с «Краснодаром». На паузу команда Сергея Семака ушла с 39 очками в активе и отставанием от первой строчки только по дополнительным показателям. С тех пор многое поменялось, в первую очередь — состав петербуржцев. «Зенит» лишился Клаудиньо, Артура, Вильсона Изидора, Вендел условился с руководством команды о летнем переходе в «Ботафого». При этом петербуржцы не остались и без пополнения: купили вингера Луиса Энрике, полузащитника Сашу Зделара, арендовали защитника Огнена Мимовича, вернули из аренды полузащитника Ду Кейроса и защитника Ваню Дркушича. Несомненно, игра команды изменится под влиянием перестройки, к тому же понадобится время, чтобы встроить новичков в систему.

ФК &laquo;ПСЖ&raquo;.«ПСЖ» превратился в ураган и сметает все на своем пути. «Лиллю» будет непросто устоять на «Парк де Пренс»

Товарищеские матчи завершились для подопечных Семака удачно — серией из четырех побед. На этом отрезке петербуржцы каждый раз забивали минимум два гола. Напомним, что последние матчи в РПЛ были для «Зенита» проигрышными: два поражения подряд от «Крыльев Советов» (2:3) и «Акрона» (1:2). Дома петербуржцы теряли очки в трех из четырех предыдущих туров.

В игре с ЦСКА не выйдет на поле травмированный Сергей Волков. Также из-за перебора желтых карточек матч пропустит Вендел. Неизвестно, в какой форме подойдут к матчу Вячеслав Караваев и Дмитрий Васильев.

В какой форме ЦСКА

ЦСКА располагается на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, имея отставание от первой тройки в шесть очков, от лидеров — в восемь. Армейцы были нестабильны в конце прошлого года: в пяти последних турах чемпионата они одержали всего две победы над «Крыльями Советов» (2:1) и «Факелом» (1:0), сыграли вничью с «Рубином» (2:2), уступили «Спартаку» (0:2) и «Ростову» (1:2). Подопечные Марко Николича лишь раз на этом отрезке сыграли всухую, в оставшихся встречах пропустив ровно половину от пропущенных голов за 18 туров (7). Такое положение не может устраивать Николича, как и недостаточно высокая результативность армейцев (в среднем 1,5 мяча за матч).

Антони (&laquo;Бетис&raquo;).«Реал» потерял очки в двух выездных турах ла лиги подряд. «Бетис» тоже не будет гостеприимным — теперь там разрывает Антони

Ближайший матч в чемпионате не будет легкой прогулкой после паузы — в соперниках «Зенит». Но ЦСКА в гостях играет неуступчиво, набрав на выезде 20 очков в этом сезоне, больше только у петербуржцев. На чужом поле армейцы не уступали с самого начала розыгрыша, когда им противостоял действующий лидер «Краснодар» (1:2).

ЦСКА подходит к матчу без серьезных потерь. Ряды команды пополнил бразильский форвард Алеррандро.

«Зенит» — ЦСКА: статистика личных встреч

В семи последних очных встречах на официальном уровне команды четыре раза сыграли вничью в основное время, во всех этих матчах проходила ставка на ТМ 2.5. Две победы в основное время на этом отрезке одержал ЦСКА, одну — «Зенит», все эти три встречи завершились со счетом 1:0.

Ливай Гарсия, Луис Энрике и&nbsp;Валерий Карпин.Бешеная зима РПЛ: «Зенит» и «Спартак» швырялись деньгами, «Краснодар» и «Локо» забыли о трансферах, Карпин ушел перед самым рестартом

Прогноз Тимура Гурцкаи на матч «Зенит» — ЦСКА 1 марта

«Начинается чемпионат России, начинается серия «прогнозов от гадалки». «Зенит» — ЦСКА — вывеска сумасшедшая, думаю, два месяца команды готовились под этот матч. ЦСКА, честно говоря, оставляет очень непонятное впечатление, «Зенит» — более сбалансированное. Особенно последние матчи питерцев показывают, что они понимают, чего хотят. Поэтому, наверное, возьму победу «Зенита» со счетом 2:0. Дополнительно, учитывая, что обе команды бегут через фланги, создают много моментов, можно взять мои любимые угловые — тотал больше», — считает Гурцкая.

В букмекерской компании FONBET на победу «Зенита» со счетом 2:0 можно поставить с коэффициентом 7.50.

Головокружительный бонус от FONBET: зарегистрируйся и получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

АРХИВ

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
Последний танец Овечкина начался. Цените в нем каждый момент
Медведеву присудили поражение в матче с Джоковичем за удар мячом в зрителя
Сборной России теперь можно играть даже с Нарнией, а последние матчи показали светлое будущее. Почему команда Карпина развернула к себе экспертов
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы» | Олег Чехов
«Волейбол. Наши чемпионы» | Олег Чехов
Каменев поехал в ECHL. Русские новички в Америке
Каменев поехал в ECHL. Русские новички в Америке
Гусев в «Сочи». Кризис «Спартака»
Гусев в «Сочи». Кризис «Спартака»
Франция — Бельгия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Франция — Бельгия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
Португалия — Норвегия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Португалия — Норвегия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Сербия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Сербия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Дания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Дания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Греция — Германия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Греция — Германия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Волга»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Волга»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ
«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Испания — Чехия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Испания — Чехия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Англия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Англия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Франция — Италия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Франция — Италия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Турция: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Турция: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Штутгарт» — «Бавария»: где смотреть матч бундеслиги 28 февраля 2025 года онлайн в прямом эфире

«Наполи» — «Интер»: битва лидеров серии А получится нервной