30 апреля «Зенит» и ЦСКА схлестнутся в первом финальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России. Игра пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», начало запланировано на 20.30 по московскому времени. Главный арбитр — Сергей Иванов. Прямую трансляцию покажут телеканал «Матч ТВ» и «Матч! Премьер».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Финал.

30 апреля, 20:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

Букмекеры считают хозяев фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.75, вероятность этого исхода — приблизительно 56%. Выигрыш армейцев дан за 5.00 (19%) — это наименее ожидаемый исход встречи. Ничья идет за 3.70 (25%).

Рынок на проход «Зенита» в следующий раунд предложен с котировкой 1.50, квалификация ЦСКА доступна за 2.61.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата поединка отражают превосходство сине-бело-голубых:

• 1:0 — за 4.90;

• 2:0 и 1:1 — за 6.20.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.29, ТМ 2.5 — за 1.61.

Рынок «обе забьют» идет за 2.20, коэффициент на обратный вариант — 1.66.

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — ЦСКА

Армейцы находятся в отличной форме: не проигрывают на протяжении 13 матчей во всех турнирах, а перед кубковой встречей получили заряд позитива победой над «Спартаком» (2:1) в РПЛ. «Зенит» весной не лучшим образом действует в больших играх: обыграл только «Краснодар» (4:1), с «Динамо», «Локо» (по 1:1) и ЦСКА (0:0) сыграл вничью, а «Спартаку» уступил (1:2). К тому же армейцы действительно непростой соперник для петербуржцев: в основное время не проиграли в семи из предыдущих 10 очных встреч.

Рекомендуемая ставка: «ЦСКА не проиграет» за 2.13.