30 апреля, 10:15

«Зенит» — ЦСКА: где смотреть матч FONBET Кубка России 30 апреля 2025 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча FONBET Кубка России «Зенит» — ЦСКА 30 апреля 2025 года
Артемий Кутейников
Корреспондент

30 апреля «Зенит» примет ЦСКА в первом матче финального противостояния Пути РПЛ FONBET Кубка России. Игра пройдет на «Газпром Арене», стартовый свисток арбитра Сергея Иванова прозвучит в 20.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканал «Матч ТВ» и «Матч! Премьер».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Финал.
30 апреля, 20:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:0
ЦСКА

По мнению букмекеров, у петербуржцев больше шансов на победу: поставить на них можно с коэффициентом 1.75, что составляет около 56% вероятности. Успех красно-синих идет за 5.00 (19%). Даже ничья предложена с гораздо меньшей котировкой 3.70 (25%).

Рынок на проход «Зенита» в следующий раунд предложен с котировкой 1.50, квалификация ЦСКА доступна за 2.61.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата поединка отражают превосходство сине-бело-голубых:

• 1:0 — за 4.90;

• 2:0 и 1:1 — за 6.20.

Лусиано Гонду и&nbsp;Матвей Кисляк в&nbsp;матче &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА.«Зенит» и ЦСКА снова зарубятся за выход в финал Кубка России. Год назад армейцы уступили в драматичной серии пенальти

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.29, ТМ 2.5 — за 1.61.

Рынок «обе забьют» идет за 2.20, коэффициент на обратный вариант — 1.66.

Комбинированная ставка на победу «Зенита» и тотал больше 1.5 мяча предложена с котировкой 2.16.

