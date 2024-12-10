10 декабря «ПСЖ» в шестом туре общего этапа Лиги чемпионов проведет важнейший матч с «Зальцбургом». Команды встретятся на австрийской «Ред Булл Арене», стартовый свисток английского арбитра Майкла Оливера прозвучит в 23.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт».

«ПСЖ» — безоговорочный фаворит предстоящего матча, по мнению аналитиков букмекерской компании Winline. На победу парижан можно поставить с коэффициентом 1.26, что примерно 79% вероятности исхода. Ничья доступна за 6.60 (15%), успех «Зальцбурга» — за 10.0 (6%).

Если хозяева не проиграют (1Х), выигрышным станет пари за 3.98. Также можете подстраховать хозяев с форой (+1.5) за 2.16.

Эксперты уверены, что матч получится очень результативным: ТБ 3.5 оценен в 1.89, ТМ 3.5 — в 1.91.

«Зальцбург» забил только в одном из пяти матчей ЛЧ. Несмотря на это, обмен голами в предстоящей встрече можно взять за 1.73, а вариант «обе забьют — нет» — за 2.07.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу «ПСЖ» за 7.20.

Прогноз и ставка на матч «Зальцбург» — «ПСЖ»

«ПСЖ» набрал всего четыре очка в пяти матчах и располагается на 25-м месте в таблице — вне зоны плей-офф. Чтобы иметь хоть какие-то шансы на продолжение борьбы в турнире, парижанам нужно брать минимум шесть очков в трех встречах. Задача выполнимая, однако при учете игры с «Сити» в седьмом туре становится ясно — необходимые баллы нужно собрать с «Зальцбурга» и «Штутгарта».

Чемпионам Франции более чем по силам расправиться с австрийцами, которые проиграли четыре из пяти игр в ЛЧ. Однако коэффициент на успех «ПСЖ» мелковат. Как альтернатива — есть ставка на семь и более угловых со стороны гостей. Они, как всегда, будут много атаковать флангами с поддержкой крайних защитников и Барколя с Заиром-Эмери. Корнеров должно быть много.

Рекомендуемая ставка: «ПСЖ» подаст семь и более угловых за 2.03.

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