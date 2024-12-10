10 декабря «ПСЖ» в ключевом для себя матче общего этапа Лиги чемпионов встретится с «Зальцбургом». Команды сойдутся на австрийской «Ред Булл Арене», стартовый свисток английского арбитра Майкла Оливера прозвучит в 23.00 по московскому времени. Прямая трансляция игры шестого тура будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт».

«ПСЖ» считается абсолютным фаворитом предстоящего матча, по мнению аналитиков букмекерской компании Winline. На победу парижан можно поставить с коэффициентом 1.26, что примерно 79% вероятности исхода. Ничья доступна за 6.60 (15%), успех «Зальцбурга» — за 10.0 (6%).

Если хозяева не проиграют (1Х), выигрышным станет пари за 3.98. Можете подстраховать хозяев с форой (+1.5) гола за 2.16.

ТБ 3.5 оценен в 1.89, ТМ 3.5 — в 1.91. «Зальцбург» забил только в одном из пяти матчей ЛЧ. Несмотря на это, обмен голами в предстоящей встрече можно взять за 1.73, а вариант «обе забьют — нет» — за 2.07.

На то, что «ПСЖ» одержит сухую победу, можно поставить за 2.33, в обоих таймах — за 2.32.

Комбинированный вариант «победа «ПСЖ» и ТБ 3.5 мяча» выставлен в линии за 2.08.

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