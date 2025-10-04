«Ювентус» — «Милан»: Нагучев предложил сразу три варианта ставки на топ-матч серии А

Известный комментатор и амбассадор FONBET Роман Нагучев дал прогноз на матч шестого тура чемпионата Италии. «Ювентус» примет «Милан» 5 октября в 21.45 по московскому времени.

Чемпионат Италии. Серия А. 6-й тур.

05 октября, 21:45. Allianz Stadium (Турин)

В какой форме «Ювентус»

«Старая синьора» начала сезон с трех побед подряд, после чего свела к ничьей четыре следующих матча. «Юве» разошелся миром с дортмундской «Боруссией» (4:4) и «Вильярреалом» (1:1) в Лиге чемпионов. В чемпионате Италии туринцы захватили лидерство после побед над «Пармой» (2:0), «Дженоа» (1:0) и «Интером» (4:3), но затем потеряли очки в недавних матчах с «Вероной» (1:1) и «Аталантой» (1:1). Из-за неудач они пропустили вперед «Милан», «Рому» и «Наполи». Подопечные Игора Тудора явно устали от потерь и в домашней встрече с лидером будут играть на победу.

Атаки «Ювентуса» разнообразили новички Джонатан Дэвид и Лоис Опенда, но главную угрозу будет нести Душан Влахович. Сербский нападающий не поражал ворота «Милана» после переезда в Турин, зато поучаствовал сразу в трех (2+1) взятиях ворот в двух последних домашних матчах. На «Альянц Стэдиум» Кенан Йылдыз стал автором гола и ассиста в двух из трех прошлых игр во всех турнирах, а в серии А на его счету уже четыре (3+1) результативных действия.

За «Ювентус» не сыграют травмированные защитники Бремер и Хуан Кабаль, а также полузащитник Кефрен Тюрам.

В какой форме «Милан»

Подопечные Массимилиано Аллегри выиграли пять матчей подряд и лидируют в серии А, опережая по разнице мячей «Рому» и «Наполи». «Милан» неудачно провел прошлый сезон, поэтому не участвует в еврокубках. В Кубке Италии россонери преодолели сопротивление «Бари» (2:0) и «Лечче» (3:0), а в чемпионате после поражения от «Кремонезе» (1:2) обыграли «Лечче» (2:0), «Болонью» (1:0), «Удинезе» (3:0) и «Наполи» (2:1) в меньшинстве.

Более комфортный календарь, чем у других претендентов на скудетто, позволяет тренеру выставлять на матчи серии А оптимальный состав. Опытные новички Лука Модрич и Адриен Рабьо успешно хозяйничают в центре поля. Кристиан Пулишич окончательно переквалифицировался в нападающего и поучаствовал уже в семи (4+3) голах в чемпионате. Американец набрал отличную форму и постарается поразить ворота «Ювентуса», как и в январской встрече в Суперкубке Италии.

У «Милана» травмированы защитник Фикайо Томори и хавбек Ардон Яшари.

«Ювентус» — «Милан»: статистика личных встреч

В серии А «Юве» не проиграл «Милану» в двух предыдущих сезонах (1:0 и 0:0, 0:0 и 2:0), но уступил в полуфинале прошлого Суперкубка Италии (1:2).

Прогноз Романа Нагучева на матч «Ювентус» — «Милан» 5 октября

«Ювентус» выглядит очень ярко. «Милан» начал сезон достаточно неплохо и рационально. Лука Модрич великолепен, ну и, конечно, великолепен Кристиан Пулишич. Я думаю, что в этой игре, возможно, будет много голов, что нетрадиционно для такого противостояния. Должны сбыться по крайней мере два варианта. Во-первых, гол или голевая передача Кристиана Пулишича — такая ставка будет доступна в расширенной Линии FONBET на матч дня. Во-вторых, можно просто взять ставку, что «Милан» забьет больше одного гола с расходом, и это будет самая верная ставка. Мне больше всего нравится вариант, при котором «Милан» не проиграет и тотал больше 2,5», — заявил Нагучев.

Вариант «Милан» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча» в букмекерской компании FONBET можно взять за коэффициент 3.30.

Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита