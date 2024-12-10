«Уверен, что Эрлинг Холанн поможет». Прогноз Гурцкаи на суперматч «Ювентус» — «Сити» в ЛЧ

11 декабря в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» примет дома «Манчестер Сити», начало матча — в 23.00 по московскому времени. Прогноз на эту встречу дал амбассадор FONBET Тимур Гурцкая.

В какой форме «Ювентус»

«Ювентус» не может победить в Лиге чемпионов на протяжении трех туров. Серия началась с поражения от «Штутгарта» (0:1), а продолжилась ничейными исходами в поединках с «Лиллем» (1:1) и «Астон Виллой» (0:0). Выход «Старой синьоры» в плей-офф по-прежнему остается под вопросом: команда Тиаго Мотты занимает 19-е место в турнирной таблице, находясь в четырех очках от зоны вылета.

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Стоит отметить, что «Ювентус» также не смог победить в трех последних турах серии А. Команда Тиаго Мотты разошлась миром с «Миланом» (0:0), «Лечче» (1:1) и «Болоньей» (2:2).

Неприятным для «Юве» является и тот факт, что в лазарете клуба числится немало травмированных игроков. Так, ближайшую встречу против «Сити» пропустят Глейсон Бремер, Хуан Кабаль, Николас Гонсалес и Аркадиуш Милик. Кроме того, под вопросом остается участие в игре Андреа Камбьязо и Уэстона Маккенни.

В какой форме «Манчестер Сити»

«Сити» также не очень удачно провел последние матчи в Лиге чемпионов. Сначала команда Хосепа Гвардиолы крупно уступила в гостях лиссабонскому «Спортингу» (1:4), а затем упустила победу в домашнем поединке против «Фейеноорда» (3:3). Несмотря на это, «горожане» располагаются на 17-м месте в турнирной таблице, что пока позволяет им претендовать на выход в плей-офф.

На минувших выходных «Сити» провел довольно энергозатратный матч против «Кристал Пэлас», который завершился вничью (2:2). Коллектив Хосепа Гвардиолы дважды отыгрывался по ходу матча, а в конце игры остался вдесятером.

Одной из причин неубедительной формы «горожан» являются кадровые потери. Восстанавливаться от травм продолжают Родри, Натан Аке, Оскар Бобб и Матео Ковачич. Также по разным причинам игру с «Ювентусом» могут пропустить Мануэль Аканджи, Фил Фоден и Джон Стоунз.

«Ювентус» — «Манчестер Сити»: статистика личных встреч

Коллективы провели между собой шесть игр, все — в еврокубковых турнирах. Впервые команды сыграли друг с другом в 1/32 финала Кубка УЕФА сезона-1976/77, в котором победу по сумме двух матчей одержал «Ювентус» (2:1). Затем клубы встретились на групповом этапе Лиги Европы сезона-2010/11. Оба поединка тогда завершились ничейным исходом — 1:1 в Манчестере и 1:1 в Турине. В последний раз команды пересекались друг с другом на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2015/16. Тогда «Старая синьора» обыграла «горожан» и дома (1:0), и в гостях (2:1).

Прогноз Тимура Гурцкаи на матч «Ювентус» — «Манчестер Сити» 11 декабря

«Наша любимая Лига чемпионов возвращается — правда, ненадолго. В ближайшие дни состоятся последние матчи турнира перед уходом на длительную паузу. Конечно, главной вывеской предстоящего тура является поединок «Ювентуса» и «Манчестер Сити». «Горожане» переживают реально провальный период. Не могу вспомнить, чтобы кто-то в этом году даже близко находился в той ситуации, в которой сейчас находятся подопечные Хосепа Гвардиолы. Впрочем, мне хочется верить, что перед Рождеством «Сити» сделает себе подарок в виде победы над «Старой синьорой». Я уверен, что в этом им поможет Эрлинг Холанн, голы которого зачастую приносят «горожанам» победы. В общем, мой вариант такой: норвежец забьет, а гости победят со счетом 2:0 или 3:1», — считает Гурцкая.

В букмекерской компании FONBET победу «Манчестер Сити» со счетом 3:1 можно взять с коэффициентом 16.0.

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