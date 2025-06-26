Ставки
Новости
Уведомления
Главная
Ставки
Прогнозы

Ставки

26 июня, 15:55

«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Нагучев прогнозирует доминирование одной из команд

Жереми Доку.
Фото Global Look Press

26 июня «Ювентус» сыграет с «Манчестер Сити» в третьем туре группового этапа клубного чемпионата мира. Встреча в Орландо начнется в 22.00 по московскому времени. Прогноз на этот матч дал известный комментатор и амбассадор FONBET Роман Нагучев.

Клубный чемпионат мира. Группа G.
26 июня, 22:00. Camping World Stadium (Орландо)
Ювентус
2:5
Манчестер Сити

В какой форме «Ювентус»

«Ювентус» прекрасно выступает на клубном чемпионате мира. На старте турнира «Старая синьора» не оставила шансов «Аль-Айну» из ОАЭ (5:0), а затем уверенно победила марокканский «Видад» (4:1). Набрав шесть очков в двух турах, туринцы лидируют в группе G. При этом они уже гарантировали себе выход в плей-офф.

Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

В предыдущем сезоне серии А «Ювентус» не попал в тройку призеров, заняв четвертое место. Часто «Старой синьоре» не хватало эффективности в нападении, поэтому команда стала лишь седьмой по результативности (58 голов). Вместе с тем туринцы хорошо действовали в защите и поделили вторую позицию с «Интером» и «Ромой» по пропущенным мячам (по 35). «Ювентус» успешно обороняется и на клубном чемпионате мира — в двух матчах подопечные Игора Тудора позволили соперникам забить лишь один мяч. К тому же туринцы отлично проявляют себя в атаке. В первой встрече они пять раз поразили ворота «Аль-Айна», после чего отправили четыре мяча в ворота «Видада». Лучшим бомбардиром «Старой синьоры» в турнире является Кенан Йылдыз, на счету которого три гола. В последней игре с «Видадом» турок оформил дубль.

Джуд Беллингем (&laquo;Реал&raquo;).«Реал» испытывает проблемы на КЧМ. Самая молодая команда турнира может не пустить в плей-офф

В какой форме «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» тоже удачно проводит клубный чемпионат мира. В двух стартовых матчах турнира «горожане» без проблем обыграли «Видад» (2:0) и сокрушили «Аль-Айн» (6:0). С шестью очками подопечные Пепа Гвардиолы располагаются на второй позиции в квартете G, уступая «Ювентусу» только по дополнительным показателям. При этом, как и туринцы, манкунианцы уже вышли в 1/8 финала.

В минувшем розыгрыше АПЛ «Сити» занял непривычное для себя третье место. Во многом это произошло из-за не самой высокой надежности обороны. «Горожане» допускали немало ошибок и в итоге поделили четвертую строчку с «Эвертоном» по пропущенным мячам (по 44). В то же время «Манчестер Сити» является единственной командой клубного чемпионата мира, которая еще ни разу не пропустила. Да и атака манкунианцев постепенно раскручивается на полную мощь. В последней встрече с «Аль-Айном» «горожане» забили сразу шесть голов. Весомый вклад в эту победу «Сити» внес Илкай Гюндоган, оформивший дубль. Также не обошлось без результативных действий Эрлинга Холанна, который реализовал пенальти и сделал ассист.

Матвей Сафонов.Останется ли Сафонов в «ПСЖ» на следующий сезон? Есть другие варианты продолжения карьеры

«Ювентус» — «Манчестер Сити»: статистика личных встреч

Очные противостояния проходят с преимуществом «Ювентуса». В семи матчах «Старая синьора» одержала четыре победы при двух ничьих и одном поражении. Последняя встреча команд состоялась на общем этапе минувшего розыгрыша Лиги чемпионов и завершилась в пользу туринцев (2:0). До этого «Ювентус» дважды обыграл «Сити» в сезоне-2015/16 на групповой стадии ЛЧ (2:1 и 1:0).

Прогноз Романа Нагучева на матч «Ювентус» — «Манчестер Сити» 26 июня

«Ювентус» и «Манчестер Сити» одинаково хорошо стартовали на клубном чемпионате мира, и их очная встреча станет украшением группового этапа. Но мне кажется, что «Сити» чуть попрочнее «Ювентуса». Сейчас у туринцев вроде бы все в порядке с игрой, но надо учитывать, что у них были слабые соперники на старте турнира. В целом же «Манчестер Сити» является более классной командой, поэтому я взял бы победу «горожан» с индивидуальным тоталом больше 1.5 гола», — заявил Нагучев.

В букмекерской компании FONBET победу «Манчестер Сити» с индивидуальным тоталом больше 1.5 мяча можно взять за 2.03.

Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

АРХИВ

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
«Спартаку» и «Динамо» пора кусать локти из-за отказа от Черчесова
Льюис Хэмилтон сообщил о смерти своего бульдога Роско
Валиева может вернуться на соревнования после дисквалификации
В США произошел первый за семь лет шатдаун. Что пишут СМИ
Политолог указал на отсутствие доказательств у ЕС в ситуации с танкером Boracay
Дмитриев заявил об ослаблении позиций противников многополярного мира
Популярное видео
Капризов подписал рекордный контракт
Капризов подписал рекордный контракт
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» наверху таблицы
«Нефтехимик» наверху таблицы
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Эсперанс» — «Челси»: коэффициенты и где смотреть матч 25 июня 2025 года онлайн в прямом эфире

Бенджамин Бонзи — Даниил Медведев: первая ракетка России успешно стартует на Уимблдоне