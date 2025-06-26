«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Нагучев прогнозирует доминирование одной из команд

26 июня «Ювентус» сыграет с «Манчестер Сити» в третьем туре группового этапа клубного чемпионата мира. Встреча в Орландо начнется в 22.00 по московскому времени. Прогноз на этот матч дал известный комментатор и амбассадор FONBET Роман Нагучев.

Клубный чемпионат мира. Группа G.

26 июня, 22:00. Camping World Stadium (Орландо)

В какой форме «Ювентус»

«Ювентус» прекрасно выступает на клубном чемпионате мира. На старте турнира «Старая синьора» не оставила шансов «Аль-Айну» из ОАЭ (5:0), а затем уверенно победила марокканский «Видад» (4:1). Набрав шесть очков в двух турах, туринцы лидируют в группе G. При этом они уже гарантировали себе выход в плей-офф.

Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

В предыдущем сезоне серии А «Ювентус» не попал в тройку призеров, заняв четвертое место. Часто «Старой синьоре» не хватало эффективности в нападении, поэтому команда стала лишь седьмой по результативности (58 голов). Вместе с тем туринцы хорошо действовали в защите и поделили вторую позицию с «Интером» и «Ромой» по пропущенным мячам (по 35). «Ювентус» успешно обороняется и на клубном чемпионате мира — в двух матчах подопечные Игора Тудора позволили соперникам забить лишь один мяч. К тому же туринцы отлично проявляют себя в атаке. В первой встрече они пять раз поразили ворота «Аль-Айна», после чего отправили четыре мяча в ворота «Видада». Лучшим бомбардиром «Старой синьоры» в турнире является Кенан Йылдыз, на счету которого три гола. В последней игре с «Видадом» турок оформил дубль.

В какой форме «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» тоже удачно проводит клубный чемпионат мира. В двух стартовых матчах турнира «горожане» без проблем обыграли «Видад» (2:0) и сокрушили «Аль-Айн» (6:0). С шестью очками подопечные Пепа Гвардиолы располагаются на второй позиции в квартете G, уступая «Ювентусу» только по дополнительным показателям. При этом, как и туринцы, манкунианцы уже вышли в 1/8 финала.

В минувшем розыгрыше АПЛ «Сити» занял непривычное для себя третье место. Во многом это произошло из-за не самой высокой надежности обороны. «Горожане» допускали немало ошибок и в итоге поделили четвертую строчку с «Эвертоном» по пропущенным мячам (по 44). В то же время «Манчестер Сити» является единственной командой клубного чемпионата мира, которая еще ни разу не пропустила. Да и атака манкунианцев постепенно раскручивается на полную мощь. В последней встрече с «Аль-Айном» «горожане» забили сразу шесть голов. Весомый вклад в эту победу «Сити» внес Илкай Гюндоган, оформивший дубль. Также не обошлось без результативных действий Эрлинга Холанна, который реализовал пенальти и сделал ассист.

«Ювентус» — «Манчестер Сити»: статистика личных встреч

Очные противостояния проходят с преимуществом «Ювентуса». В семи матчах «Старая синьора» одержала четыре победы при двух ничьих и одном поражении. Последняя встреча команд состоялась на общем этапе минувшего розыгрыша Лиги чемпионов и завершилась в пользу туринцев (2:0). До этого «Ювентус» дважды обыграл «Сити» в сезоне-2015/16 на групповой стадии ЛЧ (2:1 и 1:0).

Прогноз Романа Нагучева на матч «Ювентус» — «Манчестер Сити» 26 июня

«Ювентус» и «Манчестер Сити» одинаково хорошо стартовали на клубном чемпионате мира, и их очная встреча станет украшением группового этапа. Но мне кажется, что «Сити» чуть попрочнее «Ювентуса». Сейчас у туринцев вроде бы все в порядке с игрой, но надо учитывать, что у них были слабые соперники на старте турнира. В целом же «Манчестер Сити» является более классной командой, поэтому я взял бы победу «горожан» с индивидуальным тоталом больше 1.5 гола», — заявил Нагучев.

В букмекерской компании FONBET победу «Манчестер Сити» с индивидуальным тоталом больше 1.5 мяча можно взять за 2.03.

Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита