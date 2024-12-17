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«Ювентус» — «Кальяри»: у туринцев больше всех ничьих в топ-5 лиг Европы

Прогноз на матч Кубка Италии «Ювентус» — «Кальяри» 17 декабря 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент
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Душан Влахович («Ювентус»).
Фото Getty Images

17 декабря «Ювентус» примет «Кальяри» в 1/8 финала Кубка Италии. Игра состоится на «Альянц Стадиум» в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени, а телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» начнут прямой эфир с 22.50 мск.

Италия. Кубок. 1/8 финала
17 дек, 23:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Кальяри

Аналитики букмекерской компании Winline склоняются к победе «Юве»: на бьянконери предложили котировку 1.45, это около 62% вероятности. Выигрыш сардинцев оценили в 6.80 (15%), ничью — в 4.30 (23%).

Два месяца назад команды встретились на «Альянц Стадиум» в серии А и разошлись миром (1:1). Верите, что «Кальяри» снова не уступит в основное время? Опция Х2 доступна за 2.63.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.84, ТМ 2.5 — за 1.96. Рынок «обе забьют» дали за 2.05, обратный вариант — за 1.75.

Самые ожидаемые разновидности счета, по мнению экспертов, — 1:0 и 2:0 в пользу туринцев. На оба результата представили одинаковый коэффициент 5.80.

Прогноз и ставка на матч «Ювентус» — «Кальяри»

У туринцев 10 ничьих в серии А — больше всех среди команд топ-5 лиг Европы. В череде мирных результатов один пришелся на игру с «Кальяри» — в начале октября соперники разделили очки на «Альянц Стадиум» (1:1). «Юве» страдает от потерь из-за травм и накопившейся усталости, поэтому поединок вряд ли выдастся богатым на голы. Тем более сардинцы в последние месяцы тоже не блещут: победили всего в одном из восьми последних матчей. В пяти встречах на этом отрезке было забито два мяча или меньше.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.96.

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ФК Кальяри
ФК Ювентус
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