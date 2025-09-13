Ставки
Новости
Уведомления
Главная
Ставки
Прогнозы

Ставки

13 сентября 2025, 15:15

«Ювентус» — «Интер»: коэффициенты и где смотреть матч серии А 13 августа 2025 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Ювентус» — «Интер» 13 августа 2025 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок

13 сентября в центральном матче третьего тура серии А «Ювентус» дома примет «Интер». Игра пройдет в Турине на «Альянц Стэдиум» и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», трансляция стартует в 18.55 мск. Главным арбитром назначен Андреа Коломбо.

Чемпионат Италии. Серия А. 3-й тур.
13 сентября 2025, 19:00. Алльянц (Турин)
Ювентус
4:3
Интер

Аналитики букмекерских компаний считают шансы команд на победу примерно равными: успех «Ювентуса» оценен в 2.85, что примерно 35% вероятности исхода, а триумф «Интера» идет за 2.80 (36%). Ничья котируется за 3.05 (29%).

Вариант 1Х доступен за 1.45, а выигрыш нерадзурри или ничья (Х2) оценен в 1.42.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 6.00.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 2.25, ТМ 2.5 — за 1.65. Шесть из семи предыдущих встреч между командами получились низовыми.

Условие «обе забьют» и «обе забьют — нет» выставлены в линии за одинаковые 1.90.

Дженнаро Гаттузо (справа).Итальянская загадка. Нет новых Баджо, Тотти и Дель Пьеро, а тренером приходится назначать Гаттузо

Можете взять комбинированный вариант: непоражение «Интера» и ТБ 1.5 гола оценен коэффициентом 2.07.

Эксперты предполагают, что соперники подадут больше восьми угловых на двоих: ТБ 8.5 доступен за 1.61, ТМ 8.5 — за 2.17.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Интер (Интернационале)
ФК Ювентус
Читайте также
Трамп пригрозил «снова отправить в небытие серп и молот»
1000 гостей и перекрытые улицы в центре Нью-Йорка: Тейлор Свифт тайно вышла замуж за игрока НФЛ Трэвиса Келси
ЧМ-2026: Кабо-Верде едва не выбило Аргентину, болельщики в ярости от судей, Египет прошел Австралию, Колумбия ценой травмы Кордобы придушила Гану
В Крыму топливо поступило в продажу на 112 АЗС
Пропавшую в Красноярском крае девочку обнаружили мертвой. Что известно
«Любой ценой хотят сделать Мексику чемпионом». Наркокартель мог угрожать игрокам Эквадора на ЧМ-2026
Популярное видео
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Краснодар» — «Акрон»: коэффициенты и где смотреть матч РПЛ 13 сентября 2025 года онлайн в прямом эфире

«Спартак» — «Ростов»: Нагучев верит в результативный старт матча