Прямая трансляция матча серии А «Ювентус» — «Интер» 13 августа 2025 года

13 сентября в центральном матче третьего тура серии А «Ювентус» дома примет «Интер». Игра пройдет в Турине на «Альянц Стэдиум» и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», трансляция стартует в 18.55 мск. Главным арбитром назначен Андреа Коломбо.

Чемпионат Италии. Серия А. 3-й тур.

13 сентября 2025, 19:00. Алльянц (Турин)

Аналитики букмекерских компаний считают шансы команд на победу примерно равными: успех «Ювентуса» оценен в 2.85, что примерно 35% вероятности исхода, а триумф «Интера» идет за 2.80 (36%). Ничья котируется за 3.05 (29%).

Вариант 1Х доступен за 1.45, а выигрыш нерадзурри или ничья (Х2) оценен в 1.42.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 6.00.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 2.25, ТМ 2.5 — за 1.65. Шесть из семи предыдущих встреч между командами получились низовыми.

Условие «обе забьют» и «обе забьют — нет» выставлены в линии за одинаковые 1.90.

Можете взять комбинированный вариант: непоражение «Интера» и ТБ 1.5 гола оценен коэффициентом 2.07.

Эксперты предполагают, что соперники подадут больше восьми угловых на двоих: ТБ 8.5 доступен за 1.61, ТМ 8.5 — за 2.17.