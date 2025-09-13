Ставки
13 сентября 2025, 15:15
«Ювентус» — «Интер»: коэффициенты и где смотреть матч серии А 13 августа 2025 года онлайн в прямом эфире
13 сентября в центральном матче третьего тура серии А «Ювентус» дома примет «Интер». Игра пройдет в Турине на «Альянц Стэдиум» и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», трансляция стартует в 18.55 мск. Главным арбитром назначен Андреа Коломбо.
Аналитики букмекерских компаний считают шансы команд на победу примерно равными: успех «Ювентуса» оценен в 2.85, что примерно 35% вероятности исхода, а триумф «Интера» идет за 2.80 (36%). Ничья котируется за 3.05 (29%).
Вариант 1Х доступен за 1.45, а выигрыш нерадзурри или ничья (Х2) оценен в 1.42.
Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 6.00.
Тотал больше 2.5 мяча идет за 2.25, ТМ 2.5 — за 1.65. Шесть из семи предыдущих встреч между командами получились низовыми.
Условие «обе забьют» и «обе забьют — нет» выставлены в линии за одинаковые 1.90.
Можете взять комбинированный вариант: непоражение «Интера» и ТБ 1.5 гола оценен коэффициентом 2.07.
Эксперты предполагают, что соперники подадут больше восьми угловых на двоих: ТБ 8.5 доступен за 1.61, ТМ 8.5 — за 2.17.