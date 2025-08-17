18 августа в Цинциннати состоится финал турнира категории ATP 1000, в котором сойдутся первая и вторая ракетки мира — Янник Синнер и Карлос Алькарас. Теннисисты выйдут на корт в 22.00 по московскому времени, в прямом эфире посмотреть матч можно будет на платформах BB Tennis. В противостоянии ведет испанец — 8:5.

Аналитики букмекерской компании FONBET считают фаворитом предстоящего финала Синнера. На победу лидера рейтинга можно поставить с коэффициентом 1.67, вероятность данного исхода — примерно 60%. Успех Алькараса доступен за 2.30 (40%).

Если верите в триумф Карлоса, но немного побаиваетесь за исход, возьмите его триумф с форой (+2.5) гейма за 1.68.

Тотал больше 22.5 гейма котируется за 1.70, ТМ 22.5 — за 2.03. Если же считаете, что матч получится очень боевым, возьмите ТБ 27.5 гейма за 2.55.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков, — 2:0 в пользу Синнера, который доступен по коэффициенту 2.65.

Если в матче случится тай-брейк, сыграет пари за 1.87.

Прогноз и ставка на матч Янник Синнер — Карлос Алькарас

Турнир в Цинциннати завершается тем, чем и должен был: лучшие теннисисты планеты без проблем преодолели пять раундов на пути к решающему матчу, проиграв суммарно всего два сета. Оба своим оппонентам отдал Алькарас — Джумхуру и Рублеву. Несмотря на это, кажется, что именно испанец будет ближе к итоговой победе.

На юго-западе США сейчас стоит кошмарный зной, и многие теннисисты за прошедшие две недели стали жертвами погодных условий. Синнер в полуфинале тоже выглядел уставшим и подавленным — в начале второго сета против Атмана Янник с трудом ходил по корту, но все же довел игру до победы. Финал начнется в то же время, что и предыдущий поединок итальянца, а значит, ему, вероятно, снова будет нехорошо. Алькарас, который был великолепен в матче против Зверева, должен этим воспользоваться.

Рекомендуемая ставка: победа Алькараса за 2.30.

