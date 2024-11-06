Winline Priority — новая программа лояльности для настоящих ценителей ставок

500 тысяч игроков уже получили хотя бы один бонус в рамках Winline Priority.

Winline Priority — это новая программа лояльности от БК Winline. Она дает сразу несколько возможностей получить дополнительные фрибеты и даже бонус реальными деньгами по итогам месяца активной игры. Программа лояльности была запущена всего месяц назад и уже успела полноценно заменить «Бонус-клуб» и «VIP-клуб», а также вызвать интерес среди игроков. Рассказываем о самых крупных и интересных бонусах букмекера, а также о рекордсменах, которые смогли получить от программы лояльности максимум.

Кэшбэк на выбранные категории

Каждый месяц любой игрок может выбрать четыре из семи предложенных категорий кэшбэка на выбранные виды спорта или чемпионаты. Кэшбэк начисляется за любые ставки: Winline начисляет бонусы не только за проигрыш, но и за те ставки, которые привели к выигрышу. Так, в октябре, 90% игроков выбрали любимые категории кэшбэка, а более 9 000 человек накопили максимальный кэшбэк за месяц — 5 000!

При этом даже клиенты всего с одной ставкой за месяц получили свой кэшбэк, а некоторые вернули вплоть до 100%.

Ежедневный фрибет

Помимо кэшбэка, любой игрок ежедневно может получать дополнительно от 200 до 5 000 рублей фрибетом в зависимости от своей активности: ежедневный фрибет растет вместе с суммой ставок, которую делает игрок. Так, например, один из пользователей Winline выполнил условие по сумме ставок в первый же день октября и получал максимальный ежедневный фрибет 5 000 на протяжении всего месяца (то есть забрал суммарно за месяц 155 тысяч фрибетами). Помимо этого, он заработал самый большой бонус за активность — 4,1 млн фрибетами.

Бонус за активность

Для клиентов, чья сумма ставок за месяц была более 500 тысяч рублей, доступен ежемесячный бонус за активность. К тому же Winline награждает бонусами даже тех, кто оказался «в плюсе» по итогам месяца, при этом не важно, какая сумма была выиграна. Так, клиент с наибольшим суммарным выигрышем за месяц получил в рамках Winline Priority еще 490 тысяч бонусами.

Более того, если сумма ставок за месяц превысит 5 000 000 рублей, то дополнительно Winline начислит бонус реальными деньгами от 50 000 рублей. В октябре самый большой бонус реальными деньгами среди всех клиентов Winline составил 13 миллионов рублей!

Рекордсмены Winline Priority

Но и это не все. Среди клиентов Winline были и те, кто получил от программы лояльности максимум. Один из клиентов Winline проиграл за месяц всего 100 рублей, но за свою активность получил суммарно 130 тысяч бонусами. Уверены, что он — настоящий эксперт в спорте. Но не только ему повезло: всего в октябре Winline выплатил 116,6 млн бонусами игрокам, которые не проиграли ни рубля!

Итог

Таким образом, новая программа лояльности Winline Priority уже за первый месяц своего существования доказала, что она по праву является лучшей программой поощрения активности игроков. Клиенты Winline за свою активность по итогам месяца могут получить сразу несколько бонусов:

кэшбэк — фрибетом до 5000;

ежедневные фрибеты — суммарно за месяц до 155 000;

бонус за активность — рассчитывается для каждого игрока индивидуально;

ежемесячный бустер реальными деньгами — от 50 000 рублей.

И самое главное, что игроку не надо выбирать, какой бонус он хочет получить — все бонусы суммируются друг с другом и зависят только от его активности!

Стать участником программы лояльности Winline Priority легко: достаточно зарегистрироваться в приложении Winline (а с 1 ноября программа лояльности доступна и для пользователей веб-версии сайта), и вам сразу же будут доступны все ее преимущества: кэшбэк на выбранные категории, ежедневный фрибет и бонусы за активность. Присоединяйтесь и делайте разницу вместе с Winline!