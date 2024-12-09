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Winline Priority — итоги и самые интересные факты о втором месяце работы новой программы лояльности от Winline

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Рассказываем, как завершился второй месяц у игроков с Winline Priority

Winline Priority — это новая программа лояльности от БК Winline. Она дает сразу несколько возможностей получить дополнительные фрибеты и даже бонус реальными деньгами по итогам месяца активной игры и по праву завоевывает все больше и больше сердец любителей ставок. Рассказываем о самых крупных и интересных выплатах за прошедший ноябрь, а также о рекордсменах, которые смогли получить от программы лояльности максимум.

Кешбэк на выбранные категории

Каждый месяц любой игрок может выбрать четыре из семи предложенных категорий кешбэка на выбранные виды спорта или чемпионаты. Кешбэк начисляется за любые ставки: в отличие от других БК, Winline начисляет бонусы не только за проигрыш, но и за те ставки, которые привели к выигрышу. В ноябре почти все (а именно 99%) игроки выбрали любимые категории кешбэка, а более 10 000 человек накопили максимальный кешбэк за месяц — 5000 (что на 11% больше, чем в октябре)!

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Ежедневный фрибет

Помимо кешбэка любой игрок ежедневно может получать дополнительно от 200 до 5000 рублей фрибетом в зависимости от своей активности: ежедневный фрибет растет вместе с суммой ставок, которую делает игрок. Всего в ноябре игроки, заходя ежедневно в приложение Winline, забрали 360 000 000 фрибетов.

Бонус за активность

Для клиентов, чья сумма ставок за месяц была более 500 тысяч рублей, доступен бонус за активность. К тому же Winline награждает бонусами даже тех, кто оказался «в плюсе» по итогам месяца, при этом не важно, какая сумма была выиграна. Так, самый активный пользователь ноября получил 6 100 000 фрибетами — это рекорд по бонусам ноября!

Более того, если сумма ставок за месяц превысит 5 000 000 рублей, то дополнительно Winline начислит бонус реальными деньгами от 50 000 рублей. В октябре самый большой бонус реальными деньгами среди всех клиентов Winline составил 16 миллионов рублей!

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Рекордсмены Winline Priority

Но и это не все. Среди клиентов Winline были и те, кто зафиксировал максимальную прибыль от программы Winline Priority! Один из клиентов Winline за свою активность получил суммарно 160 тысяч бонусами, не проиграв ничего. Еще один клиент смог заработать наибольший суммарный выигрыш за месяц по всем бонусам программы лояльности — 2 750 000.

Итог

Программа лояльности Winline Priority продолжает привлекать все больше пользователей не только Winline, но и других букмекерских компаний. Клиенты Winline за свою активность по итогам месяца могут получить сразу несколько бонусов:

  • кешбэк — фрибетом до 5000;

  • ежедневные фрибеты — суммарно за месяц до 155 000;

  • бонус за активность — рассчитывается для каждого игрока индивидуально;

  • ежемесячный бустер реальными деньгами — от 50 000 рублей.

И самое главное, игроку не надо выбирать, какой бонус он хочет получить, — все бонусы суммируются друг с другом и зависят только от его активности!

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Стать участником программы лояльности Winline Priority легко: достаточно зарегистрироваться на сайте или в приложении Winline, и вам сразу же будут доступны все ее преимущества: кешбэк на выбранные категории, ежедневный фрибет и бонусы за активность. Присоединяйтесь и делайте разницу вместе с Winline!

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