26 декабря «Манчестер Юнайтед» навестит «Вулверхэмптон» в 18-м туре АПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Молинью» и начнется в 20.30 по московскому времени. Главный арбитр — Тони Хэррингтон. Игру в России не покажут.

Аналитики букмекерской компании FONBET склоняются к победе «МЮ»: коэффициент на это событие — 1.95, что составляет около 46% вероятности. Выигрыш «волков» идет за 3.75 (27%), ничью дали за близкие 3.65 (27%).

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.70, ТМ 2.5 — в 2.17. Предыдущая встреча соперников на «Молинью» получилась результативной — 4:3 в пользу «дьяволов».

Рынок «обе забьют» предложили с котировкой 1.60, обратный вариант доступен за 2.25.

Три наиболее ожидаемых, по мнению экспертов, результата матча указывают на ничью или победу манкунианцев:

Прогноз и ставка на матч «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»

В прошлом сезоне соперники устроили на «Молинью» яркую перестрелку — она завершилась со счетом 4:3 в пользу «дьяволов». Новая встреча клубов также обещает результативный сценарий: «МЮ» пропустил в восьми матчах под руководством Рубена Аморима из девяти. В пяти случаях отличились обе команды и был пробит верх по голам. Игры с участием «волков» тоже редко получаются скучными: в 14 последних поединках из 15 влетело 3+ мяча.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 2.03.

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