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25 мая 2025, 16:15
«Венеция» — «Ювентус»: коэффициенты и где смотреть матч серии А 25 мая 2025 года онлайн в прямом эфире
25 мая «Венеция» в 38-м туре чемпионата Италии примет «Ювентус». Игра пройдет на арене «Пьерлуиджи Пенцо» и начнется в 21.45 по московскому времени. Рассудит команды бригада арбитра Андреа Коломбо. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч ТВ».
Аналитики букмекерских компаний считают «Ювентус» фаворитом: победа команды Тьяго Мотты предложена с котировкой за 1.59, это приблизительно 61 % вероятности. Выигрыш хозяев можно взять за 5.20 (18 %) — это наименее ожидаемый исход встречи. Ничья идет за 4.40 (21 %).
В первом круге команды сыграли друг с другом вничью: рынок на непоражение «Венеции» и в предстоящей встрече доступен с котировкой 2.38.
Три наиболее возможных, по мнению экспертов, результата поединка отражают преимущество «Ювентуса»:
• 1:1 и 2:1 — за 7.40;
• 2:0 — за 7.80.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.56, ТМ 2.5 — за 2.32.
Вероятность обмена результативными ударами оценена в 1.65, опция «обе забьют — нет» идет за 2.15.
Комбинированный рынок на победу «Ювентуса» и ТБ 1.5 мяча представлен с котировкой 1.70.