Прямая трансляция матча серии А «Ювентус» — «Венеция» 25 мая 2025 года

25 мая «Венеция» в 38-м туре чемпионата Италии примет «Ювентус». Игра пройдет на арене «Пьерлуиджи Пенцо» и начнется в 21.45 по московскому времени. Рассудит команды бригада арбитра Андреа Коломбо. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч ТВ».

Чемпионат Италии. Серия А. 38-й тур.

25 мая 2025, 21:45. Stadio Pierluigi Penzo (Венеция)

Аналитики букмекерских компаний считают «Ювентус» фаворитом: победа команды Тьяго Мотты предложена с котировкой за 1.59, это приблизительно 61 % вероятности. Выигрыш хозяев можно взять за 5.20 (18 %) — это наименее ожидаемый исход встречи. Ничья идет за 4.40 (21 %).

В первом круге команды сыграли друг с другом вничью: рынок на непоражение «Венеции» и в предстоящей встрече доступен с котировкой 2.38.

Три наиболее возможных, по мнению экспертов, результата поединка отражают преимущество «Ювентуса»:

• 1:1 и 2:1 — за 7.40;

• 2:0 — за 7.80.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.56, ТМ 2.5 — за 2.32.

Вероятность обмена результативными ударами оценена в 1.65, опция «обе забьют — нет» идет за 2.15.

Комбинированный рынок на победу «Ювентуса» и ТБ 1.5 мяча представлен с котировкой 1.70.