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Василий Маврин проведет тренировочный сбор с «Пари НН»

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Висилий Маврин.

Чемпион и победитель Кубка Медийной футбольной лиги примет участие в турецком сборе нижегородского клуба.

Один из самых известных и ярких игроков медиалиги Василий Маврин присоединится к «Пари НН» на втором сборе команды в Турции. Нижегородский клуб договорился с «Амкалом» об участии полузащитника в тренировочной сессии при участии стратегического партнера — букмекерской компании PARI.

Василий Маврин — чемпион медиалиги и победитель Кубка МФЛ. Футболист выступает на позиции центрального полузащитника. В прошлом сезоне на счету Василия три мяча и две результативные передачи в Кубке МФЛ и два гола в Кубке России.

Маврин стал лучшим игроком, лучшим полузащитником и лучшим блогером 2024 года по версии Media Football Awards.

Василий прибудет в расположение «Пари НН» 28 января. Находясь на сборе в роли игрока, полузащитник попытает свои силы в профессиональной команде, которая ведет подготовку ко второй половине сезона-2024/25 МИР РПЛ.

Василий Маврин связан с нижегородским футболом. До перехода в медиафутбол он выступал за ряд команд Нижегородской области — «Волгу» U-19, «Торпедо-Волгу» из Павлово, «Спартак» из Богородска, «Нижний Новгород-2» и «Олимпиец ДЮСШ». Также у Василия есть тренерский опыт.

На уровне медиафутбола Маврин дважды признавался лучшим игроком года.

Второй сбор «Пари НН» пройдет с 28 января по 9 февраля. В рамках тренировочной сессии нижегородский клуб проведет пять контрольных матчей. Соперниками «Пари НН» станут «Факел», «Крылья Советов», «СКА-Хабаровск» и «Кайрат».

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