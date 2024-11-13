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«Вашингтон» — «Торонто»: Овечкина и компанию ждет горячая перестрелка

Прогноз на матч НХЛ «Вашингтон» — «Торонто» 14 ноября 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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14 ноября «Вашингтон» проведет очередной матч регулярного чемпионата НХЛ. Соперником команды Александра Овечкина станет «Торонто». Игра пройдет в столице США на «Кэпитал Уан Арене» и начнется в 3.30 по московскому времени. В России она транслироваться не будет.

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«Вашингтон» — фаворит, по мнению аналитиков букмекерской компании Winline. На победу хозяев льда можно поставить с коэффициентом 2.19, вероятность этого исхода — примерно 46%. Ничья идет за 4.20 (16%), успех «Торонто» в основное время — за 2.60 (38%).

Выигрыш «Кэпиталз» с учетом ОТ и буллитов доступен за 1.75, триумф «Мэйпл Лифс» — за 2.05.

Четыре из пяти последних очных матчей получились верховыми: ТБ 5.5 оценен в 1.64, ТМ 5.5 — в 2.16.

Если считаете, что «Торонто» не уступит в основное время, возьмите Х2 за 1.61.

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Прогноз и ставка на матч «Вашингтон» — «Торонто»

В предстоящем матче сойдутся соседи по таблице «Востока»: «Вашингтон» занимает четвертое место, «Торонто» — пятое. Очков у команд поровну (20), но есть различие в количестве проведенных игр — у столичных их значительно меньше (14-17). Овечкин и компания проиграли «Мэйпл Лифс» четыре последних матча, но важно не это: каждый раз соперники играли очень результативно — в трех случаях из четырех забрасывали минимум шесть шайб. Учитывая этот факт и то, что команды много забивают на старте этого сезона, стоит ждать горячего поединка.

Рекомендуемая ставка: ТБ 6 за 1.98.

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