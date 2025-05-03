Ставки
Новости
Уведомления
Главная
Ставки
Прогнозы

Ставки

3 мая, 16:15

«Вальядолид» — «Барселона»: каталонцы уничтожат худшую команду чемпионата Испании

Прогноз на матч ла лиги «Вальядолид» — «Барселона» 3 мая 2025 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок

3 мая лидер чемпионата Испании «Барселона» на выезде сыграет с «Вальядолидом». Игра 34-го тура пройдет на стадионе «Хосе Соррилья» и начнется в 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2» с 21.50 мск. Главным арбитром встречи назначен Алехандро Муньис Руис.

Чемпионат Испании. Ла лига. 34-й тур.
03 мая, 22:00. Jose Zorrilla (Вальядолид)
Вальядолид
1:2
Барселона

«Барселона» — безоговорочный фаворит матча. На победу каталонцев можно поставить с коэффициентом 1.22, это примерно 82% вероятности исхода. Ничья доступна за 7.60 (13%), успех «Вальядолида» — за 14.0 (5%).

Последний матч между командами на «Хосе Соррилье» завершился 3:1 в пользу хозяев. На то, что «Вальядолид» не проиграет в предстоящей встрече, котировка 4.30.

Даже выигрыш бело-фиолетовых с форой (+1.5) мяча оценен высокими 2.30.

Тотал больше 3.5 гола можно оформить за 1.85, ТМ 3.5 — за 2.00. К слову, в четырех из пяти предыдущих игр с участием каталонцев забивалось не менее четырех мячей.

При этом эксперты верят в обмен результативными ударами в ближайшем матче (1.80). Если его не будет, сыграет пари за 2.00.

Эндрю Робертсон и&nbsp;Педру Нету в&nbsp;матче &laquo;Ливерпуль&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Челси&raquo;.«Челси» выстроит «Ливерпулю» чемпионский коридор, но на этом любезности закончатся. Лондонцы ожесточенно бьются за путевку в ЛЧ

Прогноз и ставка на матч «Вальядолид» — «Барселона»

«Вальядолид» в 33 матчах чемпионата набрал всего 16 очков и проиграл 13 из 14 последних встреч турнира. Только в трех поединках на этом отрезке клуб пропустил меньше двух мячей. Исход предстоящей игры ясен — «Барселона» легко наберет три очка. Даже при условии, если Флик даст отдохнуть абсолютному большинству лидеров перед ответным матчем с «Интером».

Рекомендуемая ставка: победа «Барселоны» с форой (-2) за 1.90.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Вальядолид
Читайте также
Вопрос Карпину: В чем сейчас смысл сборной России? И спортивный смысл вашей работы?
Песков ответил на критику Украины в адрес российских переговорщиков
Гретцки пошутил про обещание купить машину Овечкину
На Украине возмущены переходом легкоатлетки Гордиюк под флаг России
В ИКИ РАН сообщили об ослаблении самой сильной геомагнитной бури года
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
Популярное видео
Серия «Сибири» — 12 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 12 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • hant64

    Отдел ставок СЭ, если следовать их рекомендациям, уже любого беттера мог давно без штанов оставить, а то и без хаты:grin:

    04.05.2025

    • «Краснодар» — «Рубин»: «быки» сделают еще один шаг к чемпионству

    «Краснодар» — «Рубин»: коэффициенты и где смотреть матч РПЛ 3 мая 2025 года онлайн в прямом эфире