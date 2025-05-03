3 мая лидер чемпионата Испании «Барселона» на выезде сыграет с «Вальядолидом». Игра 34-го тура пройдет на стадионе «Хосе Соррилья» и начнется в 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2» с 21.50 мск. Главным арбитром встречи назначен Алехандро Муньис Руис.

Чемпионат Испании. Ла лига. 34-й тур.

03 мая, 22:00. Jose Zorrilla (Вальядолид)

«Барселона» — безоговорочный фаворит матча. На победу каталонцев можно поставить с коэффициентом 1.22, это примерно 82% вероятности исхода. Ничья доступна за 7.60 (13%), успех «Вальядолида» — за 14.0 (5%).

Последний матч между командами на «Хосе Соррилье» завершился 3:1 в пользу хозяев. На то, что «Вальядолид» не проиграет в предстоящей встрече, котировка 4.30.

Даже выигрыш бело-фиолетовых с форой (+1.5) мяча оценен высокими 2.30.

Тотал больше 3.5 гола можно оформить за 1.85, ТМ 3.5 — за 2.00. К слову, в четырех из пяти предыдущих игр с участием каталонцев забивалось не менее четырех мячей.

При этом эксперты верят в обмен результативными ударами в ближайшем матче (1.80). Если его не будет, сыграет пари за 2.00.