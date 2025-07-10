«Торпедо-БелАЗ» — «Работнички»: в прошлом сезоне белорусский клуб не прошел первый отборочный раунд ЛК

10 июля «Торпедо-БелАЗ» встретится с «Работничками» в первом отборочном раунде Лиги конференций. Игра пройдет на стадионе «Халадаш» в венгерском Сомбатхее и начнется в 21.00 по московскому времени. Главный судья — Алеко Апциаури из Грузии. Матч не покажут в России.

Лига конференций. 1-й отборочный раунд.

10 июля 2025, 21:00. Халадаш (Сомбатхей)

Аналитики считают клуб из Жодино фаворитом. Победу «Торпедо-БелАЗ» можно взять с коэффициентом 2.15, вероятность такого исхода — примерно 41%. Ничья доступна за 3.35 (30%), выигрыш железнодорожников — за 3.45 (29%).

Проход автозаводцев в следующий раунд предложили за 1.95, квалификацию «Работничков» — за 1.85.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.20, ТМ 2.5 — за 1.67. Обмен голами идет за 1.95, обратный рынок — за 1.85.

Три наиболее вероятных результата матча, по версии экспертов, указывают на ничью или победу белорусской команды:

1:1 — за 7.00 ;

0:0 — за 7.00 ;

1:0 — за 7.00 .

Прогноз и ставка на матч «Торпедо-БелАЗ» — «Работнички»

Команда из Жодино победила в шести турах чемпионата Белоруссии подряд с общим счетом 17:5. «Работнички» в мае завершили чемпионат Македонии ничьей и тремя поражениями, а в июньских товарищеских матчах продлили безвыигрышную серию — две ничьи плюс два поражения. Все указывает на комфортный старт белорусского клуба в еврокубковой квалификации.

Рекомендуемая ставка: победа «Торпедо-БелАЗ» за 2.15.