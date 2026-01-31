«Страсбур» — «ПСЖ»: Сафонов может сыграть в Лиге 1 впервые за полтора месяца

1 февраля «Страсбур» примет «ПСЖ» на стадионе «Ла Мено» в 20-м туре чемпионата Франции. Судья Эрик Ваттеллье даст стартовый свисток в 22.45 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет матч в прямом эфире.

Чемпионат Франции. Лига 1. 20-й тур.

01 февраля, 22:45. ла Мено (Страсбург)

По мнению специалистов букмекерской компании FONBET, у гостей больше шансов на три очка: поставить на выигрыш «ПСЖ» можно с коэффициентом 1.60, это около 57% вероятности. Победа команды Гари О'Нила доступна за 5.00 (20%), ничья — за 4.40 (23%).

«Страсбур» не уступил в восьми матчах подряд. Котировка на продолжение серии — 2.35.

Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.55, ТМ 2.5 — за 2.40.

Вариант «обе забьют» оценен за 1.62, обратный рынок — за 2.25.

Выигрыш парижан с форой (-1) идет за 1.97. Опцию Ф(+1) представили за 1.83.

Прогноз и ставка на матч «Страсбур» — «ПСЖ»

Матвей Сафонов восстановился после перелома руки и сразу попал в основу парижан на матч ЛЧ с «Ньюкаслом» (1:1). Теперь может сыграть в Лиге 1 впервые за полтора месяца: до травмы россиянин выходил в чемпионате только 6 декабря против «Ренна» (5:0) и 13 декабря против «Меца» (3:2). Сохранить ворота сухими будет непросто, ведь «ПСЖ» и «Страсбур» приучили к результативным перестрелкам: огорчили друг друга в четырех встречах подряд — во всех влетело 3+ гола на двоих.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.95.

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