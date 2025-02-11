11 февраля «Спортинг» примет дортмундскую «Боруссию» в первой стыковой встрече плей-офф Лиги чемпионов. Она состоится в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе» и начнется в 23.00 по московскому времени. За порядком проследит бригада норвежского арбитра Эспена Эскоса. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет поединок в прямом эфире.

Лига чемпионов. Стыковые матчи.

11 февраля 2025, 23:00. Жозе Алваладе (Лиссабон)

Специалисты ждут победы «Спортинга»: это событие дали с коэффициентом 2.25, что составляет примерно 40% вероятности. Успех дортмундцев оценили в 3.05 (33%). Котировка на ничью — 3.65 (27%).

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.13.

Опция «обе забьют» идет за 1.58, обратный вариант — за 2.30.

Наиболее возможный итог противостояния, по версии экспертов, — 1:1. Финиш встречи с таким счетом предлагают за 7.50.

Прогноз и ставка на матч «Спортинг» — «Боруссия» Дортмунд

«Боруссия» и «Спортинг» встретятся на «Жозе Алваладе» в третий раз за последние 10 лет — в предыдущих играх соперники огорчили друг друга и оформили 3+ гола. Предстоящий поединок не станет исключением. Черно-желтые проводят провальный сезон в бундеслиге и уже пережили тренерскую отставку, зато в Лиге чемпионов выступили ярко. На общем этапе дортмундцы забили 22 мяча и в топе самых результативных команд уступили только «Барселоне» (28). Серу Гирасси поразил чужие ворота девять раз и делит лидерство в списке бомбардиров с Робертом Левандовским, а по «гол+пас» (11) уступает лишь Рафинье (12). Главное оружие лиссабонцев — Виктор Дьокереш, который отличился в ЛЧ шесть раз.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.90.