11 февраля 2025, 06:15

«Спортинг» — «Боруссия»: дортмундцы — вторые по голам на общем этапе ЛЧ после «Барселоны»

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Спортинг» — «Боруссия» Дортмунд 11 февраля 2025 года
Илья Потетюев
Корреспондент
Марсель Забитцер, Карим Адейеми и Серу Герасси («Боруссия Дортмунд»).
Фото Global Look Press

11 февраля «Спортинг» примет дортмундскую «Боруссию» в первой стыковой встрече плей-офф Лиги чемпионов. Она состоится в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе» и начнется в 23.00 по московскому времени. За порядком проследит бригада норвежского арбитра Эспена Эскоса. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет поединок в прямом эфире.

Лига чемпионов. Стыковые матчи.
11 февраля 2025, 23:00. Жозе Алваладе (Лиссабон)
Спортинг
0:3
Боруссия Д

Специалисты ждут победы «Спортинга»: это событие дали с коэффициентом 2.25, что составляет примерно 40% вероятности. Успех дортмундцев оценили в 3.05 (33%). Котировка на ничью — 3.65 (27%).

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.13.

Опция «обе забьют» идет за 1.58, обратный вариант — за 2.30.

Наиболее возможный итог противостояния, по версии экспертов, — 1:1. Финиш встречи с таким счетом предлагают за 7.50.

Усман Дембеле (&laquo;ПСЖ&raquo;).Дембеле забил в семи матчах подряд и стал лидером «ПСЖ». С ним парижане вновь разобьют «Брест»

Прогноз и ставка на матч «Спортинг» — «Боруссия» Дортмунд

«Боруссия» и «Спортинг» встретятся на «Жозе Алваладе» в третий раз за последние 10 лет — в предыдущих играх соперники огорчили друг друга и оформили 3+ гола. Предстоящий поединок не станет исключением. Черно-желтые проводят провальный сезон в бундеслиге и уже пережили тренерскую отставку, зато в Лиге чемпионов выступили ярко. На общем этапе дортмундцы забили 22 мяча и в топе самых результативных команд уступили только «Барселоне» (28). Серу Гирасси поразил чужие ворота девять раз и делит лидерство в списке бомбардиров с Робертом Левандовским, а по «гол+пас» (11) уступает лишь Рафинье (12). Главное оружие лиссабонцев — Виктор Дьокереш, который отличился в ЛЧ шесть раз.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.90.

«Сочи» проведет домашний матч в Ярославле
«Динамо» (Москва) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Арсенал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Акрон»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Три недели до плей-офф, «Сибирь» или «Амур», поражения «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Шинник»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Спартак» победил «Сочи»: видео голов
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» разгромило «Крылья», ЦСКА проиграл «Ахмату»: голы дня
«Черноморец» — «Торпедо»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Волга»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
