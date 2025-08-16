«Спартак» и «Зенит» «шатает», обе команды не в форме». Прогноз Адамяна на главный матч выходных

16 августа в пятом туре РПЛ «Спартак» сыграет с «Зенитом». Встреча начнется в 17.30 по московскому времени на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Прогноз на матч дал известный комментатор и амбассадор FONBET Карен Адамян.

Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.

16 августа, 17:30. Лукойл Арена (Москва)

В какой форме «Спартак»

«Спартак» Деяна Станковича переживает очередной кризис. С укомплектованным составом красно-белые начали сезон на удивление слабо: в чемпионате одержали всего одну победу и после четырех туров идут перед зоной вылета, а в FONBET Кубке России после победы в первом туре потерпели поражение по пенальти от аутсайдера — махачкалинского «Динамо».

Во всех турнирах красно-белые не выигрывали в трех матчах подряд, столько же встреч насчитывает их серия без побед в РПЛ, где «Спартак» к тому же входит в десятку самых малорезультативных команд. В стартовавшем чемпионате москвичи забили лишь четыре гола при показателе ожидаемых забитых мячей в 5,73 xG. В плохой форме и защита красно-белых. В трех предыдущих турах РПЛ «Спартак» дважды пропускал минимум три гола — в игре с «Балтикой» (0:3) и матче четвертого тура с «Локомотивом» (2:4). В этих двух встречах подопечные Станковича забили всего один мяч с игры.

В игре с «Зенитом» не поможет спартаковцам только травмированный Тео Бонгонда.

В какой форме «Зенит»

«Зенит», как и «Спартак», не может похвастаться удачным началом сезона. Команда Сергея Семака, которая в прошлом розыгрыше до последнего тура боролась за чемпионский титул, после четырех туров занимает только восьмую строчку в турнирной таблице. Для сравнения: больше баллов на этом отрезке набрали «Балтика», «Крылья Советов», «Рубин» и «Акрон». Петербуржцы не выигрывали с первого тура, когда на своем поле одолели «Ростов» (2:1). Далее последовали ничьи с «Рубином» (2:2) и ЦСКА (1:1), поражение от «Ахмата» (0:1).

Лучше обстоят дела в FONBET Кубке России, где «Зенит» после двух туров группового этапа Пути РПЛ идет на первом месте группы A с шестью очками. В последнем кубковом матче разозленные после неудач в чемпионате петербуржцы всухую обыграли «Рубин» (3:0).

К центральному матчу пятого тура РПЛ «Зенит» подходит без Богдана Москвичёва и Вячеслава Караваева. Оба игрока восстанавливаются после травм.

«Спартак» — «Зенит»: статистика личных встреч

В семи последних очных встречах «Спартака» и «Зенита» преимущество на стороне команды Семака. За этот период петербургский клуб одержал три победы в основное время и трижды сыграл вничью. Однако предыдущая игра осталась за красно-белыми. Во втором круге прошлого розыгрыша РПЛ «Спартак» победил на своем поле со счетом 2:1.

Прогноз Карена Адамяна на матч «Спартак» — «Зенит» 16 августа

«Центральная вывеска пятого тура — еще и такая драматичная. «Спартак» и «Зенит» «шатает», обе команды не в форме, у красно-белых к тому же под угрозой положение Станковича. Прибавим к этому серию без побед, которая у «Спартака» выглядит более внушительно — тут и 0:3 от «Балтики», и 2:4 в дерби от «Локомотива». Мне кажется, что в предстоящем матче сильнее окажется более расчетливый «Зенит», который еще и подзарядился в кубковом матче против «Рубина», — считает Адамян.

В букмекерской компании FONBET на победу «Зенита» в предстоящем матче можно поставить с коэффициентом 2.35.

