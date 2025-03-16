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16 марта 2025, 12:15

«Спартак» — «Зенит»: где смотреть матч РПЛ 16 марта 2025 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Спартак» — «Зенит» 16 марта 2025 года
Илья Потетюев
Корреспондент
Лусиано Гонду («Зенит»).
Фото Global Look Press

16 марта «Зенит» навестит «Спартак» в 21-м туре РПЛ. Поединок пройдет на «Лукойл Арене». Главный судья Сергей Иванов даст стартовый свисток в 19.45 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и сайте букмекерской компании Winline с 19.40 мск.

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.
16 марта 2025, 19:45. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
2:1
Зенит

По мнению аналитиков, у хозяев больше шансов на победу: на красно-белых предложили котировку 2.45, что составляет примерно 35% вероятности. Ничья доступна за 3.15 (33%). Выигрыш петербуржцев — за 3.05 (32%).

Считаете, что сине-бело-голубые не уступят на «Лукойл Арене»? Хватайте опцию Х2 за 1.55.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 2.10, ТМ 2.5 — в 1.75.

Эксперты склоняются к тому, что команды огорчат друг друга: на это событие дали коэффициент 1.78. Рынок «обе забьют — нет» можно взять за 2.03.

Мартин Эдегор и&nbsp;Габриэл (&laquo;Арсенал&raquo;).«Арсенал» не побеждал в АПЛ почти месяц. «Челси», наоборот, набрал ход — впервые в 2025-м выиграл в четырех матчах подряд

В двух предыдущих визитах на «Лукойл Арену» парни Сергея Семака отличились как минимум дважды (2:1, 3:1). Индивидуальный тотал «Зенита» больше 1.5 гола идет за 2.80.

Три наиболее ожидаемых результата матча, согласно мнению специалистов, указывают на ничью или победу «Спартака» с минимальным счетом:

  • 1:1 — за 6.00;
  • 0:0 — за 7.50;
  • 1:0 — за 8.50.

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