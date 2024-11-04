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4 ноября, 06:15

«Спартак» — «Ростов»: красно-белые снова не оставят шансов команде Карпина

Прогноз на матч FONBET Кубка России «Спартак» — «Ростов» 5 ноября 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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5 ноября в Москве состоится первый матч 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России, в котором «Спартак» примет «Ростов». Встреча состоится на «Лукойл Арене» и начнется в 18.30 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» с 17.45 мск. Главным арбитром назначен Василий Казарцев.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
05 нояб, 18:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Ростов

Аналитики букмекерской компании FONBET считают, что «Спартак» выиграет первый матч. На победу красно-белых можно поставить с коэффициентом 1.62, вероятность этого исхода — приблизительно 62%. Успех «Ростова» котируется за 5.40 (15%), ничья — за 4.30 (23%).

На то, что команда Валерия Карпина выстоит в Москве (Х2), можно поставить за 2.35.

Тотал больше 2.5 гола предложено взять за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.13.

Обмен голами доступен в линии за 1.80, вариант «обе забьют — нет» — за 1.95.

Эксперты считают, что счет 2:0 в пользу «Спартака» — наиболее вероятный в этой встрече (8.00).

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Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Ростов»

В начале октября команды встречались в чемпионате, и тогда «Спартак» не позволил усомниться в своем превосходстве, победив 3:0. С тех пор красно-белые провели четыре матча, в трех из которых победили всухую. В выходные они расправились в дерби с ЦСКА и подойдут к «Ростову» в отличном настроении. Команда Карпина же не знает успеха на протяжении восьми игр. В Москве южанам что-то противопоставить «Спартаку» будет тяжело.

Рекомендуемая ставка: победа «Спартака» и ТБ 1.5 за 1.85.

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