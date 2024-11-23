23 ноября в Москве состоится столичное дерби между «Спартаком» и «Локомотивом». Игра 16-го тура пройдет на «Лукойл Арене» и начнется в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», старт трансляции в 17.30 мск. Главный арбитр — Кирилл Левников.

Аналитики букмекерской компании Winline считают, что у «Спартака» чуть больше шансов на успех. Победу красно-белых можно взять за 2.38, это примерно 42% вероятности исхода. Ничья котируется за 3.65 (24%), триумф «Локомотива» — за 2.90 (34%).

Если железнодорожники не уступят (Х2), сыграет пари за 1.62. В первом круге они победили 3:1.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.00. Обмен голами предложен за 1.68, противоположный вариант — за 2.18.

Победу «Спартака» хотя бы в одном тайме можно оформить за 1.68, «Локомотива» — за 1.89.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 6.00.

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