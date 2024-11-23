Ставки
Рейтинг букмекеров
Главная
Ставки
Прогнозы

Ставки

Сегодня, 14:40

«Спартак» — «Локомотив»: где смотреть матч РПЛ 23 ноября 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Спартак» — «Локомотив» 23 ноября 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

23 ноября в Москве состоится столичное дерби между «Спартаком» и «Локомотивом». Игра 16-го тура пройдет на «Лукойл Арене» и начнется в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», старт трансляции в 17.30 мск. Главный арбитр — Кирилл Левников.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
23 нояб, 18:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Локомотив

Аналитики букмекерской компании Winline считают, что у «Спартака» чуть больше шансов на успех. Победу красно-белых можно взять за 2.38, это примерно 42% вероятности исхода. Ничья котируется за 3.65 (24%), триумф «Локомотива» — за 2.90 (34%).

Если железнодорожники не уступят (Х2), сыграет пари за 1.62. В первом круге они победили 3:1.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.00. Обмен голами предложен за 1.68, противоположный вариант — за 2.18.

Карло Анчелотти (&laquo;Реал Мадрид&raquo;). Перед паузой на сборные у «Реала» случилась эпидемия травм. Правых защитников не осталось, из центральных — только Рюдигер

Победу «Спартака» хотя бы в одном тайме можно оформить за 1.68, «Локомотива» — за 1.89.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 6.00.

Почувствуй желанный вкус победы! Хватай фрибет 3000 рублей и включайся в игру вместе с Winline

18+. Реклама. Рекламодатель ООО "Управляющая компания НКС". ИНН 7714707736 

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Экс-менеджер Величкин рассказал, почему 10 лет не здоровался с тренером Разиным
Овечкина сломали, чтобы он не догнал Гретцки? А что, а вдруг? У российского форварда самая тяжелая травма в карьере
Фигуристы Лопарева и Бриссо убрали фразу о русских из программы
24 ноября — День матери в России: история и традиции семейного праздника
Врач назвала провоцирующие возникновение подагры продукты
Чего ждать от команды Трампа. Разбор
Популярное видео
Серебряков обменян в «Авангард»
«Питтсбург» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
Дубль Даку в матче «Рубин» — «Акрон»: видео голов
«Сочи» — «Уфа»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Лучших легионеров КХЛ соберут в сборную на КПК / Травма Овечкина
Новое поражение «Авангарда»
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Трансферы «Авангарда», почему не приехал Рирден, Разин vs журналисты
Лакросс от Кузнецова и Хохлачев в «Сочи»
«Юта» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Каблуков и Якупов — в «Авангарде»
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Химки» — «Краснодар»: южанам нельзя терять очки с аутсайдерами

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости