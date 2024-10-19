19 октября «Спартак» и «Краснодар» сыграют в 12-м туре РПЛ. Поединок пройдет на «Лукойл Арене». Стартовый свисток судьи Кирилла Левникова прозвучит в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ» с 16.00 мск.

Аналитики букмекерской компании Winline склоняются к тому, что три очка достанутся «Спартаку»: на победу парней Деяна Станковича предложили котировку 2.05, что составляет примерно 41% вероятности. Выигрыш гостей доступен за 3.35 (30%), ничья — за 3.50 (29%).

«Краснодар» — единственный клуб РПЛ, который еще не уступил ни разу. Считаете, что серия черно-зеленых продолжится? Опция Х2 идет за 1.71.

Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.77, ТМ 2.5 можно взять за 2.03.

Рынок «обе забьют» оценили в 1.65, обратный вариант — в 2.15.

В каждом из пяти прошлых туров команда Мурада Мусаева отличилась как минимум дважды. Коэффициент на то, что «быки» снова оформят больше 1.5 гола, — 2.65.

Четыре наиболее вероятных результата поединка, по версии экспертов, указывают на ничью или победу красно-белых:

1:1 — за 5.80 ;

1:0 и 2:1 — за 7.80 ;

2:0 — за 9.60 .

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