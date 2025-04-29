«Эти команды всегда очень весело играют в Кубке России». Прогноз Нагучева на дерби «Спартака» и «Динамо»

Известный комментатор и амбассадор FONBET Роман Нагучев дал прогноз на полуфинал Пути регионов FONBET Кубка России. «Спартак» примет московское «Динамо» 29 апреля в 20.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.

29 апреля, 20:30. Лукойл Арена (Москва)

В какой форме «Спартак»

После поражения от ЦСКА (1:2) красно-белые практически лишились шансов на чемпионство в РПЛ, а во вторник вступают в борьбу за FONBET Кубок России. В этом турнире «Спартак» выиграл все матчи этой весной у «Акрона» (3:2) и «Урала» (3:0), и от суперфинала столичный клуб отделяет две победы — над «Динамо» и победителем пары «Локомотив» — «Ростов». Чемпион розыгрыша-2021/22 в этом сезоне вылетел из верхней сетки от ростовчан еще осенью (0:1, 1:2), а на групповом этапе встречался с московским (3:0, 3:2) и махачкалинским «Динамо» (0:1, 1:0), а также «Крыльями Советов» (3:0, 4:1).

Полузащитник Кристофер Мартинс забил четыре мяча в трех прошлых кубковых играх и лидирует в списке бомбардиров турнира вместе с «железнодорожниками» Тимуром Сулеймановым и Сергеем Пиняевым. В домашнем дерби с бело-голубыми в состав вернется отбывший дисквалификацию Пабло Солари. Перебравшие желтых карточек в РПЛ защитник Срджан Бабич и хавбек Эсекьель Барко смогут выступить в кубковой встрече.

В какой форме «Динамо» Москва

Бело-голубые сыграли вничью с «Зенитом» в прошлом туре (1:1) и тоже выбыли из золотой гонки. «Динамо» выиграло всего один из пяти последних матчей и вряд ли поднимется выше третьего места в РПЛ. Судьба главного тренера Марцела Лички во многом зависит от выступления в FONBET Кубке России. В плей-офф его команда прошла «Локомотив» (1:2, 1:0 по пенальти 4:3) и вылетела из Пути РПЛ от ЦСКА (1:2, 0:0). В первой части сезона столичные динамовцы вышли со второго места из группы с одноклубниками из Махачкалы (2:1; 2:2, по пенальти 3:5), «Крыльями Советов» (5:1, 6:3) и «Спартаком» (0:3, 2:3).

После тяжелой игры с «Зенитом» чешскому тренеру придется выпустить свежих игроков, но в основе вновь выйдет Ярослав Гладышев. Воспитанник клубной академии забил четыре мяча в трех предыдущих турах, а еще на его счету три гола в Кубке. Вингер Артур Гомес, нападающие Эль-Мехди Маухуб и Константин Тюкавин травмированы и не сыграют в кубковом дерби.

«Спартак» — «Динамо» (Москва): статистика личных встреч

«Спартак» не уступал «Динамо» в этом сезоне ни в РПЛ (2:2), ни в FONBET Кубке России (3:0, 3:2).

Прогноз Романа Нагучева на матч «Спартак» — «Динамо» (Москва) 29 апреля

«Мне кажется, что динамовцы закончили свое выступление в чемпионате России, а «Спартак» далеко не всегда стабилен. Поэтому у «Динамо» есть свой резон постараться взять трофей — для этого нужно выиграть всего три матча. Предположу, что кубковое дерби будет очень результативным, потому что эти команды всегда очень весело играют в FONBET Кубке России», — заявил Нагучев.

