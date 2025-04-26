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«Спартак» — ЦСКА: беспроигрышная серия красно-белых в дерби с армейцами насчитывает шесть матчей

Прогноз на матч РПЛ «Спартак» — ЦСКА 26 апреля 2025 года
Илья Потетюев
Корреспондент
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Кристофер Мартинс («Спартак»).
Фото Global Look Press

26 апреля на «Лукойл Арене» состоится московское дерби — «Спартак» против ЦСКА. Игра 26-го тура РПЛ начнется в 19.30 мск. Телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» покажут ее в прямом эфире с 19.25 мск.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.
26 апреля, 19:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
ЦСКА

Аналитики считают хозяев фаворитами: победа «Спартака» доступна за 2.03, это около 45% вероятности. На выигрыш ЦСКА предложили котировку 3.80 (26%), на ничью — 3.40 (29%).

Триумф команды Деяна Станковича с форой (0) можно взять за 1.48. Опцию Ф2(0) — за 2.65.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 2.15, ТМ 2.5 — в 1.70. Рынок «обе забьют» идет за 1.97, обратный вариант — за 1.83.

Красно-белые не пропустили от армейцев в двух дерби подряд. На еще один «сухарь» Александра Максименко дали коэффициент 2.40.

Ярослав Гладышев (&laquo;Динамо&raquo;) и&nbsp;Дуглас Сантос (&laquo;Зенит&raquo;).Победа над «Зенитом» улучшит шансы «Динамо» на финиш в топ-3. У петербуржцев унылая статистика в последних играх на «ВТБ Арене»

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — ЦСКА

Соперники не преодолели верх по голам в двух дерби подряд. В субботу серия наверняка продлится: в шести весенних матчах с участием армейцев из девяти было забито два мяча или меньше. К тому же в случае победы одна из команд еще может снова вклиниться в борьбу за чемпионство — или как минимум закрепиться в топ-3. Поэтому игра на «Лукойл Арене» получится напряженной и не слишком богатой на результативные события.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.70.

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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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