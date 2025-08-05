5 августа «Шкендия» из Северной Македонии встретится с азербайджанским «Карабахом» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Игра пройдет на стадионе «Тоше Проески» в Скопье, стартовый свисток словацкого арбитра Ивана Кружляка прозвучит в 21.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд.

05 августа, 21:00. Gradski Stadion (Тетово)

Букмекеры отдали предпочтение гостям: успех «Карабаха» доступен с котировкой 1.68, это около 58% вероятности. Выигрыш хозяев дан за 5.00 (18%), ничья идет за меньшие 3.75 (24%).

Вероятность прохода «скакунов» в следующий круг оценена в 1.15. Этот рынок на «Шкендию» можно взять за 5.46.

Три наиболее возможных, по мнению аналитиков, результата поединка отражают превосходство гостей:

• 1:0 — за 5.60;

• 1:1 — за 6.20;

• 2:0 — за 6.60.

Тотал больше 2.5 гола идет за 2.01, ТМ 2.5 — за 1.79.

Рынок на обмен результативными ударами дан за 1.99, опция «обе забьют — нет» идет с коэффициентом 1.81.

Прогноз и ставка на матч «Шкендия» — «Карабах»

Гости выглядят однозначными фаворитами. На прошлой стадии «Карабах» легко разделался с ирландским «Шелбурном» (3:0 и 1:0), «Шкендия» же провела два раунда и ни разу не выглядела настолько сильнее соперника — валлийский «ТНС» прошла только в овертайме (0:0, 2:1), а румынский «ФКСБ» дважды обыграла с минимальным превосходством (1:0 и 2:1). К тому же азербайджанский коллектив намного опытнее: с середины 2010-х стабильно играет на групповой стадии еврокубков, а в кампании-2023/24 даже дошел до 1/8 финала Лиги Европы. Команда из Северной Македонии ни разу в истории не проходила квалификацию.

Рекомендуемая ставка: Ф2(-1) за 2.16.