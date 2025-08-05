Ставки
Новости
Уведомления
Главная
Ставки
Прогнозы

Ставки

5 августа, 14:30

«Шкендия» — «Карабах»: «скакуны» постараются решить исход противостояния в первом матче

Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Шкендия» — «Карабах» 5 августа 2025 года
Артемий Кутейников
Корреспондент

5 августа «Шкендия» из Северной Македонии встретится с азербайджанским «Карабахом» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Игра пройдет на стадионе «Тоше Проески» в Скопье, стартовый свисток словацкого арбитра Ивана Кружляка прозвучит в 21.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд.
05 августа, 21:00. Gradski Stadion (Тетово)
Шкендия
0:1
Карабах

Букмекеры отдали предпочтение гостям: успех «Карабаха» доступен с котировкой 1.68, это около 58% вероятности. Выигрыш хозяев дан за 5.00 (18%), ничья идет за меньшие 3.75 (24%).

Вероятность прохода «скакунов» в следующий круг оценена в 1.15. Этот рынок на «Шкендию» можно взять за 5.46.

Три наиболее возможных, по мнению аналитиков, результата поединка отражают превосходство гостей:

• 1:0 — за 5.60;

• 1:1 — за 6.20;

• 2:0 — за 6.60.

Тотал больше 2.5 гола идет за 2.01, ТМ 2.5 — за 1.79.

Рынок на обмен результативными ударами дан за 1.99, опция «обе забьют — нет» идет с коэффициентом 1.81.

Кади (&laquo;Карабах&raquo;).«Карабах» не попадал в осеннюю стадию ЛЧ восемь лет. За место в стыках сыграет с одним из самых титулованных клубов Македонии

Прогноз и ставка на матч «Шкендия» — «Карабах»

Гости выглядят однозначными фаворитами. На прошлой стадии «Карабах» легко разделался с ирландским «Шелбурном» (3:0 и 1:0), «Шкендия» же провела два раунда и ни разу не выглядела настолько сильнее соперника — валлийский «ТНС» прошла только в овертайме (0:0, 2:1), а румынский «ФКСБ» дважды обыграла с минимальным превосходством (1:0 и 2:1). К тому же азербайджанский коллектив намного опытнее: с середины 2010-х стабильно играет на групповой стадии еврокубков, а в кампании-2023/24 даже дошел до 1/8 финала Лиги Европы. Команда из Северной Македонии ни разу в истории не проходила квалификацию.

Рекомендуемая ставка: Ф2(-1) за 2.16.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
Лихачев сообщил о восстановлении работы Нововоронежской АЭС после атаки дронов
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
Популярное видео
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Динамо» Киев — «Пафос»: коэффициенты и где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов 5 августа 2025 года онлайн в прямом эфире

«Шкендия» — «Карабах»: коэффициенты и где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов 5 августа 2025 года онлайн в прямом эфире