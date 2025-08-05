Ставки
5 августа, 14:35

«Шкендия» — «Карабах»: коэффициенты и где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов 5 августа 2025 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча квалификации Лиги чемпионов «Шкендия» — «Карабах» 5 августа 2025 года
Артемий Кутейников
Корреспондент

5 августа «Шкендия» из Северной Македонии примет азербайджанский «Карабах» в первой игре третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. Игра на стадионе «Тоше Проески» в Скопье начнется в 21.00 по московскому времени. Команды рассудит бригада словака Ивана Кружляка.

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд.
05 августа, 21:00. Gradski Stadion (Тетово)
Шкендия
0:1
Карабах

Аналитики букмекерских компаний считают, что у гостей больше шансов на успех: победа «Карабаха» идет за 1.68, что составляет примерно 58% вероятности. Победа хозяев идет за 5.00 (18%), даже ничья предложена с меньшей котировкой 3.75 (24%).

Вероятность прохода «скакунов» в следующий круг оценена в 1.15. Этот рынок на «Шкендию» можно взять за 5.46.

Три наиболее возможных, по мнению аналитиков, результата поединка отражают превосходство гостей:

• 1:0 — за 5.60;

• 1:1 — за 6.20;

• 2:0 — за 6.60.

Кади (&laquo;Карабах&raquo;).«Карабах» не попадал в осеннюю стадию ЛЧ восемь лет. За место в стыках сыграет с одним из самых титулованных клубов Македонии

Тотал больше 2.5 гола идет за 2.01, ТМ 2.5 — за 1.79.

Рынок на обмен результативными ударами дан за 1.99, опция «обе забьют — нет» идет с коэффициентом 1.81.

Комбинированный рынок на победу «Карабаха» и тотал больше 1.5 мяча дан за 1.98.

