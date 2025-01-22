22 января в седьмом туре общего этапа Лиги чемпионов сыграют «Шахтер» и «Брест». Местом встречи соперников станет «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене. Начало в 20.45 по московскому времени. За порядком проследит арбитр Сандро Шерер из Швейцарии. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет матч в прямом эфире.

Аналитики не выявили явного фаворита. Победа «Бреста» доступна за 2.60, что составляет примерно 38% вероятности. Выигрыш «горняков» оценили в 2.70 (37%), ничью — в 3.35 (25%).

На успех «Шахтера» с форой (0) дали котировку 1.92. Эта же опция на «пиратов» имеется в линии за 1.88.

Тотал больше 2.5 мяча предложили за 1.93, ТМ 2.5 — за 1.87. Обмен голами идет за 1.70, обратный рынок — за 2.08.

Прогноз и ставка на матч «Шахтер» — «Брест»

«Пираты» пробились в ЛЧ впервые в истории и стали главной сенсацией нового формата турнира. Команда Эрика Руа уступила лишь «Барселоне» (0:3), зато отняла очки у «Байера» (1:1), прихлопнула «Штурм» (2:1), «Зальцбург» (4:0), пражскую «Спарту» (2:1), ПСВ (1:0) и обосновалась в топ-8 общей таблицы. Чтобы добыть прямую путевку в 1/8 финала, клубу из Франции достаточно одной победы. Задача выглядит решаемой: в шести предыдущих турах «горняки» потерпели четыре поражения, сгоняли нулевую ничью с «Болоньей» и обыграли только осевший на дне таблицы «Янг Бойз» (2:1).

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.88.