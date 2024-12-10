10 декабря «Бавария» в шестом туре общего этапа Лиги чемпионов сразится с донецким «Шахтером». Встреча будет для команды Венсана Компани почти домашней, ведь пройдет на «Фельтинс Арене» в Гельзенкирхене. Стартовый свисток арбитра Халила Умут Мелера прозвучит в 23.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт».

«Бавария», несмотря на серьезные кадровые проблемы, — фаворит предстоящего матча. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.16, что составляет примерно 86% вероятности исхода. Ничья в букмекерской компании Winline идет за 8.00 (12%), успех «Шахтера» — за 17.0 (2%).

На то, что номинальные хозяева не уступят (1Х), выставлена котировка 5.44. И даже выигрыш донецкого клуба с форой (+2.5) мяча доступен за 1.70.

Тотал больше 3.5 гола оценен в 1.93, ТМ 3.5 — в 1.87. Обмен результативными ударами предложен за 2.09, вариант «обе забьют — нет» — за 1.71.

Считаете, что «Шахтер» получит больше желтых карточек, чем соперник? Такое условие можно взять за неплохие 1.73.

Прогноз и ставка на матч «Шахтер» — «Бавария»

«Шахтер» в пяти матчах ЛЧ набрал всего четыре очка: с трудом сыграл вничью с «Болоньей» (0:0) и победил «Янг Бойз» (2:1). В трех других встречах «горняки» уступили «Аталанте» (0:3), «Арсеналу» (0:1) и ПСВ (2:3), причем поражение от голландского клуба получилось очень болезненным — 2:0 к 87-й минуте за мгновения превратились в 2:3.

«Бавария» намного сильнее, но у нее сейчас есть кадровые проблемы — в лазарете числятся девять человек, включая Кейна, Нойера, Дэвиса и Гнабри. Учитывая этот факт, скорее всего, мюнхенцы одержат дежурную, но не слишком крупную победу.

Рекомендуемая ставка: победа «Баварии» и ТМ 3.5 за 2.31.

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