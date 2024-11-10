«Рубин» — «Краснодар»: «быки» выиграли 11 матчей подряд

Лидер РПЛ «Краснодар» завершит первый круг выездным матчем против «Рубина». Игра пройдет 10 ноября на «Казань Арене» и начнется в 19.45 по московскому времени по свистку арбитра Сергея Карасева. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», эфир стартует в 19.30 мск.

Аналитики букмекерской компании Winline видят гостей фаворитами: поставить на их успех можно с коэффициентом 1.78, что соответствует 55% вероятности. Выигрыш команды из Казани доступен за 4.50 (20%), даже ничья идет с немного меньшей котировкой 3.80 (25%).

Прошлая встреча команд в чемпионате закончилась вничью (1:1). Вероятность того, что «Рубин» вновь как минимум не уступит, оценена в 2.06.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата матча отражают солидное превосходство «Краснодара»:

• 1:0 — за 5.60;

• 1:1 — за 6.20;

• 2:0 — за 7.00.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.02, ТМ 2.5 — за 1.78.

Рынок «обе забьют» предложен с котировкой 1.97, противоположный вариант дан за 1.83.

Прогноз и ставка на матч «Рубин» — «Краснодар»

Гости идут на фантастической 11-матчевой победной серии в чемпионате. Отличную форму набрал форвард Джон Кордоба, у которого 8+4 в 14 играх во всех соревнованиях и семь забитых голов в шести последних турах РПЛ. Вдобавок команда Мурада Мусаева обладает каменной обороной: шесть пропущенных в премьер-лиге — лучший результат наравне с «Зенитом». «Рубин» в двух из трех предыдущих туров всухую уступил идущим в группе лидеров «Динамо» (0:4) и «Локомотиву» (0:1) — вряд ли казанцы сдержат и южан.

Рекомендуемая ставка: победа «Краснодара» за 1.78.

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