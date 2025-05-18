18 мая в 29-м туре РПЛ «Зенит» приедет в гости к «Ростову». Встреча пройдет на «Ростов Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени. Соперников рассудит бригада Евгения Кукуляка. Старт прямого эфира на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» — в 18.55 мск.

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.

18 мая 2025, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

Аналитики считают петербуржцев безоговорочными фаворитами: успех «Зенита» оценили в 1.50, это около 62% вероятности. На победу желто-синих предложили коэффициент 6.50 (15%). Ничья идет за 4.30 (23%).

Команда Сергея Семака обыграла «Ростов» в четырех матчах подряд. На окончание серии дали котировку 2.60.

Опция «обе забьют» доступна за 1.92, обратный рынок — за 1.88.

Тотал больше 2.5 мяча в очной игре можно взять за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.00.

Наиболее возможный результат встречи, по версии экспертов, — 2:0 в пользу сине-бело-голубых. Этот счет представлен в линии за 7.00.

Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Зенит»

Этой весной петербуржцы и желто-синие уже встречались — парни Сергея Семака дважды победили в Кубке России, но ни одна из игр не преодолела верх по голам (1:0, 2:0). Воскресная разборка на «Ростов Арене» тоже не будет богатой на результативные события: после зимней паузы «Зенит» стабильно испытывает проблемы у чужих ворот на выезде и в пяти матчах чемпионата забил больше одного мяча только утонувшему на дне таблицы «Факелу» (2:0).

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 2.00.