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18 мая 2025, 12:15

«Ростов» — «Зенит»: коэффициенты и где смотреть матч РПЛ 18 мая 2025 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Ростов» — «Зенит» 18 мая 2025 года
Илья Потетюев
Корреспондент
Лусиано Гонду и Иван Комаров в матче «Ростов» — «Зенит».
Фото Официальный сайт, ФК «Зенит»

18 мая «Ростов» примет «Зенит» в 29-м туре РПЛ. Игра на «Ростов Арене» стартует в 19.00 по московскому времени. А прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» — в 18.55 мск. Главный арбитр — Евгений Кукуляк.

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.
18 мая 2025, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
0:1
Зенит

По мнению букмекеров, сине-бело-голубые уверенно заберут три очка: взять триумф гостей можно с коэффициентом 1.50, что составляет примерно 62% вероятности. Выигрыш «Ростова» предложили с котировкой 6.50 (15%). Ничья доступна за 4.30 (23%).

Победа действующих чемпионов России с форой (-1) идет за 1.85. Ф(+1.5) на желто-синих ждет вас за 1.95.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.80, ТМ 2.5 — в 2.00. Рынок «обе забьют» дали за 1.92, обратный вариант — за 1.88.

В каждой из четырех предыдущих выездных игр чемпионата петербуржцы поразили чужие ворота лишь однажды. Индивидуальный тотал «Зенита» меньше 1.5 гола представлен за 2.30.

Александр Максименко (&laquo;Спартак&raquo;).«Спартак» падает все ниже. «Крылья» продлят неудачную серию красно-белых?

Команда Сергея Семака не пропустила от «Ростова» в трех матчах подряд. На продолжение серии можно поставить за 2.13.

Три наиболее вероятных результата встречи, по версии экспертов, указывают на победу сине-бело-голубых:

  • 2:0 — за 7.00;
  • 1:0 — за 7.50;
  • 2:1 — за 8.50.
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