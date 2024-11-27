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«Ростов» — «Спартак»: разгром «Локомотива» подхлестнет красно-белых в Кубке России

Прогноз на матч Кубка России «Ростов» — «Спартак» 27 ноября 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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27 ноября «Спартак» постарается не вылететь из Пути РПЛ Кубка России. Ответный матч против «Ростова», который выиграл первую встречу со счетом 1:0, состоится на «Ростов Арене» и начнется в 20.30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», эфир стартует в 20.15 мск. Главным арбитром назначен Сергей Карасев.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
27 нояб, 20:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Спартак

«Спартак» — небольшой фаворит предстоящей встречи. На его победу в букмекерской компании Winline можно поставить с коэффициентом 2.20, что примерно 45% вероятности исхода. Ничья котируется за 3.44 (26%), успех «Ростова» — за 3.27 (29%).

Вариант «выигрыш хозяев или ничья» (1Х) идет за 1.69.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.92, ТМ 2.5 — за 1.89. Обмен голами оценен в 1.77, обратный исход — в 2.06.

Проход «Спартака» в следующий раунд можно взять за 2.83, «Ростова» — за 1.44.

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Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Спартак»

«Спартак» в выходные провел очень впечатляющий матч против «Локомотива», победив с разгромным счетом 5:2. Шикарно проявили себя лидеры атаки красно-белых Барко и Угальде. Они же наверняка будут солировать в ближайшей игре с «Ростовом».

Южане выиграли первый матч 1/4 финала 1:0, после чего одержали еще две победы — над «Химками» (3:1) и ЦСКА (2:1). Но думаю, что обыграть красно-белых дважды подряд у них не выйдет. Учитывая, насколько сейчас заряжен «Спартак», хоть минимальный успех, но все же будет на их стороне.

Рекомендуемая ставка: победа «Спартака» за 2.20.

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Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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