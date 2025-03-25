25 марта сборная России проведет второй товарищеский матч в 2025 году — после разгрома Гренады (5:0) примет Замбию. Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 20.00 по столичному времени. Прямую трансляцию встречи покажет телеканал «Матч ТВ», эфир стартует в 19.30 мск.

Товарищеские матчи. .

25 марта, 20:00. ВТБ Арена (Москва)

Букмекеры считают россиян серьезными фаворитами: поставить на победу команды Валерия Карпина можно с коэффициентом 1.19, вероятность этого исхода около 82 %. Выигрыш гостей предложен за 15.0 (5 %), даже ничья идет за гораздо меньшие 7.00 (13 %).

Рынок на непоражение Замбии доступен с котировкой 4.77.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают превосходство россиян:

• 2:0 — за 4.80;

• 3:0 — за 5.60;

• 1:0 — за 6.00.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.61, ТМ 2.5 — за 2.23.

Рынок «обе забьют» идет за 2.45, обратный вариант дан за 1.50.

Прогноз и ставка на матч Россия — Замбия

Команда Карпина выглядит серьезным фаворитом: выиграла в семи последних матчах с общим счетом 31:0, а последнее поражение потерпела еще в ноябре 2021-го — от Хорватии в отборочном цикле ЧМ-2022 (0:1). Замбия не выглядит серьезным оппонентом: встреча с Россией станет для нее первой игрой в 2025-м, но в прошлом году сборная выглядела крайне неуверенно. Коллектив Аврама Гранта не вышел из группы на Кубке Африки, а в квалификации ЧМ-2026 набрал лишь три очка в четырех турах — помимо топового Марокко (1:2), уступил даже Нигеру (1:2) и Танзании (0:1).

Рекомендуемая ставка: победа России и ТБ 2.5 за 1.63.