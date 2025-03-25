25 марта сборная России проведет очередной товарищеский матч — на «ВТБ Арене» примет Замбию. Игра начнется в 20.00 по московскому времени, команды рассудит арбитр из ОАЭ Адель Али Ахмед Аль-Накби. Прямую трансляцию встречи покажет телеканал «Матч ТВ», эфир стартует в 19.30 мск.

Товарищеские матчи. .

25 марта, 20:00. ВТБ Арена (Москва)

Аналитики букмекерских компаний не сомневаются в успехе россиян: победа хозяев поля дана с коэффициентом 1.19, что составляет приблизительно 82 % вероятности. На успех Замбии можно поставить за 15.0 (5 %) — это наименее ожидаемый исход встречи. Ничья идет за 7.00 (13 %).

Рынок на непоражение гостей доступен с котировкой 4.77.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают превосходство россиян:

• 2:0 — за 4.80;

• 3:0 — за 5.60;

• 1:0 — за 6.00.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.61, ТМ 2.5 — за 2.23.

Рынок «обе забьют» идет за 2.45, обратный вариант дан за 1.50.

Комбинированная ставка на победу россиян и тотал больше 2.5 мяча доступна с коэффициентом 1.63.