25 марта, 12:30

Россия — Замбия: где смотреть товарищеский матч 25 марта 2025 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция товарищеского матча Россия — Замбия 25 марта 2025 года
Артемий Кутейников
Корреспондент

25 марта сборная России проведет очередной товарищеский матч — на «ВТБ Арене» примет Замбию. Игра начнется в 20.00 по московскому времени, команды рассудит арбитр из ОАЭ Адель Али Ахмед Аль-Накби. Прямую трансляцию встречи покажет телеканал «Матч ТВ», эфир стартует в 19.30 мск.

Товарищеские матчи. .
25 марта, 20:00. ВТБ Арена (Москва)
Россия
5:0
Замбия

Аналитики букмекерских компаний не сомневаются в успехе россиян: победа хозяев поля дана с коэффициентом 1.19, что составляет приблизительно 82 % вероятности. На успех Замбии можно поставить за 15.0 (5 %) — это наименее ожидаемый исход встречи. Ничья идет за 7.00 (13 %).

Рынок на непоражение гостей доступен с котировкой 4.77.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают превосходство россиян:

• 2:0 — за 4.80;

• 3:0 — за 5.60;

• 1:0 — за 6.00.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин.«Вместо Дзюбы я буду травить байки!» Карпин — перед матчем с Замбией

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.61, ТМ 2.5 — за 2.23.

Рынок «обе забьют» идет за 2.45, обратный вариант дан за 1.50.

Комбинированная ставка на победу россиян и тотал больше 2.5 мяча доступна с коэффициентом 1.63.

