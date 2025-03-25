Ставки
25 марта, 12:30
Россия — Замбия: где смотреть товарищеский матч 25 марта 2025 года онлайн в прямом эфире
25 марта сборная России проведет очередной товарищеский матч — на «ВТБ Арене» примет Замбию. Игра начнется в 20.00 по московскому времени, команды рассудит арбитр из ОАЭ Адель Али Ахмед Аль-Накби. Прямую трансляцию встречи покажет телеканал «Матч ТВ», эфир стартует в 19.30 мск.
Аналитики букмекерских компаний не сомневаются в успехе россиян: победа хозяев поля дана с коэффициентом 1.19, что составляет приблизительно 82 % вероятности. На успех Замбии можно поставить за 15.0 (5 %) — это наименее ожидаемый исход встречи. Ничья идет за 7.00 (13 %).
Рынок на непоражение гостей доступен с котировкой 4.77.
Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают превосходство россиян:
• 2:0 — за 4.80;
• 3:0 — за 5.60;
• 1:0 — за 6.00.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.61, ТМ 2.5 — за 2.23.
Рынок «обе забьют» идет за 2.45, обратный вариант дан за 1.50.
Комбинированная ставка на победу россиян и тотал больше 2.5 мяча доступна с коэффициентом 1.63.
18+. Реклама. Рекламодатель ООО "Управляющая компания НКС". ИНН 7714707736
АРХИВ
Роман Ткачев
Позорище Карпин стал медиа тренером сигма гей
25.03.2025