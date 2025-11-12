Ставки
12 ноября, 17:50

Россия — Перу: Нагучев пророчит команде Карпина победу

Валерий Карпин.
Фото Global Look Press

12 ноября в 20.00 по московскому времени сборная России в товарищеском матче примет сборную Перу. Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор FONBET Роман Нагучев.

Товарищеские матчи. Сборные. .
12 ноября, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Россия
1:1
Перу

В какой форме сборная России

Сборная России подходит к игре с перуанцами с действующей серией из трех побед и боевым настроем. На этом отрезке команда Валерия Карпина одолела Катар (4:1), Иран (2:1) и Боливию (3:0). После таких результатов логично предположить, что в ближайшем матче Россия вновь идет фаворитом. У подопечных Карпина есть уверенность на фоне длительной серии без поражений, сыгранность, домашнее поле как дополнительный фактор успеха. К тому же Карпин вряд ли будет экспериментировать с составом. Впрочем, не обошлось и без новых вызовов. Так, получили шанс сыграть в эту паузу на матчи сборных Константин Тюкавин и Николай Комличенко.

Очевидно, что Карпин не отойдет от привычного для него стиля игры с интенсивным прессингом. Если раньше можно было упрекнуть россиян в отсутствии баланса, то теперь стоит отметить более уверенную игру во всех линиях и слаженность в переходах. Оборона сборной выглядит достойно, пропустив в пяти последних матчах всего три гола. Также россияне забили минимум два мяча в трех прошлых встречах.

В ноябрьских матчах не сыграет из-за недостатка практики Арсен Захарян. Также из-за травм не помогут сборной Антон Миранчук, Александр Сильянов и Дмитрий Баринов.

Вирджил ван Дейк и&nbsp;Роберт Левандовски в&nbsp;матче Нидерланды&nbsp;&mdash; Польша.Нидерланды выиграли в Польше пять раз подряд. Еще одна победа выведет «Оранжевых» на чемпионат мира

В какой форме сборная Перу

Сборная Перу — соперник, который к игре с россиянами подходит в плохой форме. Перуанцы победили всего в одном из 10 последних встреч. Их безвыигрышная серия длится шесть матчей, в четырех из этих поединков сборная уступила. С сентября перуанцы сыграли в трех встречах, две из них прошли в рамках отбора к чемпионату мира. Сборная Перу уступила в квалификации Уругваю (0:3) и Парагваю (0:1), а затем проиграла еще и в товарищеском матче с Чили (1:2). В таблице отбора перуанцы в итоге заняли предпоследнее место всего с двумя победами в 18 турах, шестью забитыми и 21 пропущенным мячом.

Бросается в глаза низкая результативность Перу. Сборная забила всего один мяч на дистанции из шести прошлых встреч. Особенно слабо команда смотрелась в выездных встречах. В гостевых матчах квалификации перуанцы не забили ни одного гола, зато пропустили 14. Так что, хоть у сборной нет потерь перед игрой в Санкт-Петербурге, в положительный исход для гостей верится с трудом.

Неудачно сложился для Перу единственный за осень этого года товарищеский матч с чилийцами. Команда Мануэля Баррето повела в конце первого тайма, но во второй половине встречи стала допускать все больше ошибок в обороне и пропустила два гола, последний — на четвертой добавленной минуте.

Килиан Мбаппе (&laquo;Реал&raquo;).Франция в шаге от выхода на ЧМ-2026. Для Украины победа на «Парк де Пренс» — последняя надежда на прямую путевку

Россия — Перу: статистика личных встреч

Предстоящая очная встреча станет первой в истории команд.

Прогноз Романа Нагучева на матч Россия — Перу 12 ноября

«Сборная Перу переживает сейчас не самые простые времена, вернее, вообще одни из самых сложных. На чемпионате мира они не сыграют, как и сборная Чили, но и не нужно забывать, что все-таки это довольно сложный соперник. Тем не менее матч против сборной Боливии показал, что для таких команд, как любая южноамериканская, длительные перелеты и адаптация протекают не так легко, как может показаться на первый взгляд. Поэтому мне кажется, что в этом матче можно взять два варианта.

Первый из них — просто победа сборной России с ИТБ 1.5. Второй вариант — второй тайм результативнее первого. Потому что если в первом тайме перуанцы еще будут свежи, то во втором тайме серия замен и как раз та самая адаптация к новым условиям скажутся. Я думаю, что сборная Перу проиграет. Так что эти два варианта оптимальны», — заявил Нагучев.

В букмекерской компании FONBET на победу России с ИТБ 1.5 можно поставить за 2.35.

Читайте также
