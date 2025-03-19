19 марта в Москве сборная России проведет первый товарищеский матч 2025 года. Соперником команды Валерия Карпина станет Гренада, занимающая 174-е место в рейтинге ФИФА. Встреча пройдет на стадионе «Динамо» и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на телеканалах Матч ТВ и «Матч! Премьер» с 19.30 мск.

Товарищеские матчи. .

19 марта, 20:00. ВТБ Арена (Москва)

Аналитики букмекерской компании FONBET считают, что Россия одержит крупную победу. Ее минимальный успех можно взять с форой (-4.5) гола за 1.08. В целом аналитики предполагают, что матч завершится с разницей в восемь и более голов — коэффициент на Ф1(-7.5) — 1.70. Взять успех Гренады с гандикапом (+8.5) можно за 1.65.

Тотал больше 9.5 гола котируется за 2.70 — в одном из предыдущих матчей Россия дома разгромила Бруней со счетом 11:0.

На хотя бы один результативный удар в исполнении гостей предложено поставить за 5.10.

Победа России и ТБ 10.5 угловых идет за 1.77. Если одно из условий не сыграет, пройдет пари за 1.94.

Замену уже в первом тайме можно взять за 2.80. В перерыве — за 1.17. Во второй половине — за 30.0.

Аналитики уверены, что Дзюба забьет 31-й мяч за национальную команду и станет единоличным лидером по этому показателю. Его гол оценен в 1.17. Если Артем откроет счет, пройдет ставка за 2.50.

Отличный вариант — угловой в первые семь минут игры за 1.96.

Прогноз и ставка на матч Россия — Гренада

Перед матчем против Гренады невольно вспоминается ноябрьская встреча с Брунеем, которую команда Валерия Карпина выиграла — 11:0, одержав крупнейшую победу в истории. Гренада в рейтинге ФИФА располагается всего на несколько позиций выше, а значит, Россия может рассчитывать на похожий успех.

Конечно, Гренада часто и крупно проигрывает, но редко пропускает более пяти мячей — например, от Коста-Рики с Угальте пропустила трижды, а от США в 2023-м — семь раз. Но стоит сделать поправку на то, что предстоящий матч пройдет на домашнем для России поле при большом количестве болельщиком и в значительно более комфортных для нее условиях, — гости вряд ли привыкли играть при нуле градусов.

Учитывая эти факты и то, что российские футболисты будут заряжены на рекорд Артема Дзюбы по голам за сборную, стоит рассмотреть новый крупный выигрыш — например, с разницей более восьми мячей.

Рекомендуемая ставка: победа России и минимум девять голов в матче за 1.95.

