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Россия — Бруней: где смотреть товарищеский матч 15 ноября 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция товарищеского матча Россия — Бруней 15 ноября 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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15 ноября сборная России в Краснодаре проведет товарищеский матч с командой Брунея. Встреча состоится на «Краснодар Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут телеканал «Матч ТВ», а также онлайн-платформы «Okko Спорт» и «Кинопоиск» с 18.00 мск.

Товарищеские матчи.
15 нояб, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Россия
Бруней

Букмекеры не принимают ставки на победителя этого матча, так как уверены в разгромной победе сборной России. Они считают, что команда Валерия Карпина забьет сопернику минимум 10 мячей: Ф1(-9.5) идет за 1.80, Ф2(+9.5) — за 1.90.

Тотал больше 9.5 гола котируется за 1.73, ТМ 9.5 — за 2.00. Но можете также присмотреться к ТБ 10.5 за 2.23 или к ТМ 10.5 за 1.58.

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На то, что отличатся обе команды, коэффициент огромен — 7.86.

Если Россия выиграет второй тайм с разницей хотя бы в шесть мячей, сыграет пари за 2.00.

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