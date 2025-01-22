22 января на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится матч седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов между «Реалом» и «Зальцбургом». Игра начнется в 23.00 по московскому времени. Главный судья — Гленн Нюберг из Швеции. Прямую трансляцию проведет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Аналитики отдали предпочтение хозяевам: выигрыш мадридцев оценили в 1.07, это около 88% вероятности. Ничью предложили с коэффициентом 13.0 (8%), победу «красных быков» — за куда более солидные 24.0 (4%)

Верите, что команда Томаса Леча преподнесет сенсацию и наберет очки на «Сантьяго Бернабеу»? Опцию Х2 можно взять за 8.50.

Тотал больше 3.5 гола представлен за 1.60, ТМ 3.5 — за 2.30. «Обе забьют» идет за 2.25, обратный вариант — за 1.60.

«Зальцбург» не отличился в пяти предыдущих турах ЛЧ из шести. На «сухарь» сливочных дали котировку 1.62.

Парни Карло Анчелотти забили 4+ мяча в четырех последних матчах на «Сантьяго Бернабеу» из пяти. Тотал больше 3.5 гола в исполнении «Реала» доступен за 1.92.

Три самых вероятных результата встречи, по версии экспертов, указывают на победу мадридцев: