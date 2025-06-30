«Реал» — «Ювентус»: Гурцкая дал прогноз на точный счет

1 июля в 1/8 финала клубного чемпионата мира мадридский «Реал» сыграет с «Ювентусом». Матч на стадионе «Хард Рок» в Майами-Гарденс стартует в 22.00 по московскому времени. Прогноз на игру дал амбассадор FONBET Тимур Гурцкая.

Клубный чемпионат мира. 1/8 финала.

01 июля, 22:00. Hard Rock Stadium (Майами)

В какой форме «Реал»

«Реал» без проблем вышел в плей-офф КЧМ с первого места группы H. В трех турах группового этапа мадридцы набрали семь очков, не добившись победы лишь в стартовой игре с «Аль-Хилялем» (1:1). Затем подопечные Хаби Алонсо обыграли «Пачуку» (3:1) и «Зальцбург» (3:0). Стоит отметить, что все матчи группового этапа пропустил Килиан Мбаппе, перенесший гастроэнтерит. Однако Алонсо ждет игрока в плей-офф, а сам Килиан уже участвует в тренировках команды. В его отсутствие главным бомбардиром мадридцев неожиданно стал 21-летний Гонсало Гарсия — воспитанник «Реала», записавший на свой счет два гола и ассист. Еще два мяча забил Феде Вальверде, по одному голу и ассисту у Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема.

Помимо восстанавливающегося Мбаппе под вопросом на игру 1/8 финала у «Реала» остается Рейниер. Также мадридцам не помогут Давид Алаба, Эдер Милиато, Эдуарду Камавинга, Дани Карвахаль, Эндрик и Ферлан Менди.

В какой форме «Ювентус»

«Ювентус», в отличие от своего титулованного соперника по плей-офф, не смог избежать поражения на групповом этапе. В третьем туре туринцы разгромно уступили самой сильной команде квартета G «Манчестер Сити» (2:5). Если в первом тайме «Юве» еще старался отыграться, пропустив первый мяч на девятой минуте и сравняв счет на 11-й, то второй тайм туринцы откровенно провалили, пропустив три мяча и забив свой единственный гол в самой концовке. В нем участвовал Кенан Йылдыз, лучший бомбардир команды на турнире (три гола и ассист). Этот проигрыш позволил команде Игора Тудора финишировать лишь второй с шестью баллами в активе. До поражения от «Сити» «Ювентус» разбил «Аль-Айн» (5:0) и «Видад» (4:1), однако игра с более состоятельным противником показала, что переживающие перестройку туринцы пока не готовы к равной игре с серьезными оппонентами.

К игре с «Реалом» «Ювентус» подходит без Хуана Давида Кабаля, Фабио Миретти и Маттиа Перина. Под вопросом на матч остается Николо Савона.

«Реал» — «Ювентус»: статистика личных встреч

Последние матчи между клубами были исключительно товарищескими. В 2018 году команды встречались в Международном кубке чемпионов, тогда «Реал» выиграл со счетом 3:1. Следом мадридцы вновь одержали победу в очередной товарищеской игре 2022 года (2:0). Однако предыдущий матч 2023 года остался за туринцами (3:1).

Прогноз Тимура Гурцкаи на матч «Реал» — «Ювентус» 1 июля

«Плей-офф чемпионата мира среди клубов в разгаре, поэтому обязательно нужно следить за каждым матчем. Встреча «Реал» — «Ювентус» — это вообще лигочемпионская вывеска поздней стадии. Пока «Ювентус» играл до «Манчестер Сити», все было неплохо, поэтому, наверное, спрогнозирую победу «Реала» 2:0 и большое количество желтых карточек», — заявил Гурцкая.

В букмекерской компании FONBET на победу «Реала» со счетом 2:0 можно поставить с коэффициентом 8.50.

