1 июля «Реал» сыграет с «Ювентусом» в 1/8 финала клубного чемпионата мира. Встреча состоится на «Хард Рок Стэдиум» в Майами и начнется в 22.00 по московскому времени. Главный арбитр — Шимон Марчиняк из Польши. Прямую трансляцию матча проведет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Клубный чемпионат мира. 1/8 финала.

01 июля, 22:00. Hard Rock Stadium (Майами)

Специалисты ждут победы «Реала»: это событие дали с коэффициентом 1.65, что составляет примерно 55% вероятности. Выигрыш «Юве» оценили в 5.30 (19%). Котировка на ничью — 3.90 (26%).

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.10.

Если считаете, что команды огорчат друг друга, хватайте опцию «обе забьют» за 1.75. Обратный вариант ждет вас за 2.10.

Эксперты почти не сомневаются в проходе сливочных в четвертьфинал и предлагают на это рынок за 1.32. Успех бьянконери по итогам двухматчевого противостояния идет за 3.40.

Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Ювентус»

Мадридцы постепенно привыкают к требованиям Хаби Алонсо: после ничьей с «Аль-Хилялем» (1:1) разобрались с «Пачукой» (3:1) и «Зальцбургом» (3:0). Команда сильно прибавила в прессинге и гораздо острее проявляет себя на чужой трети поля. Это плохой сигнал для туринцев, которые как раз испытывают проблемы в переходных фазах, а в предыдущей игре получили пять мячей от «Манчестер Сити».

При этом у самого «Реала» тоже имеются проблемы с обороной: согласно xG, каждый из соперников по квартету наиграл как минимум на один гол. Теперь же сливочные встретятся с одной из самых результативных атак группового этапа — чаще «Юве» отличились только «Бавария» (12) и «Ман Сити» (13). Так что сохранить ворота сухими у Тибо Куртуа не выйдет.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 2.10.